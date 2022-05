Uagrm: Fiscalía no recibió denuncia de universitaria y derivaron el caso a la Felcc

La Fiscalía no recibió este lunes la querella presentada por Darly Franco, abogada de la estudiante que denunció la agresión por parte de su docente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

“Estamos con la denuncia lista esperando su admisión para que se pueda sentar precedente por discriminación agravada”, señaló Franco y explicó que en la Fiscalía le dijeron que debe presentar el documento en las oficinas centrales de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“La víctima no quiere disculpas, no quiere dinero, no quiere conciliación. La víctima quiere que se siente precedente porque no es la primera víctima de la doctora”, indicó.

Franco también indicó que se presentó otra denuncia ante el Tribunal de Justicia Universitaria solicitando que se suspenda a la docente.