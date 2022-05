Uruguay comenzará a dar la cuarta dosis de la vacuna contra el covid a todos los mayores de 18 años

La recomendación hecha este viernes por las autoridades uruguayas es exclusivamente para quienes tienen entre 18 y 49 y además presenten alguna comorbilidad que los coloque como población de riesgo. Sin embargo, al ser consultado, Salinas explicó que la agenda se abrirá para toda la franja etaria y también las personas sanas se podrán vacunar. “Cada uno sabe si tiene o no tiene las comorbilidades y si está dentro de los parámetros para dársela, es así que no se va a ejercer un control sobre si tiene o no las comorbilidades”, indicó el ministro.