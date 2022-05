Yacuiba: Concejala del MAS dice que el auto chuto que manejaba era prestado

Fuente: paginasiete.bo

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio de Yacuiba, Tarija, Vania Sánchez dijo ayer que el auto blanco indocumentado que conducía era prestado para realizar sus actividades que tiene dentro de la comuna. El vehículo fue secuestrado por la Policía el pasado miércoles.

“Si bien en ciertas ocasiones se le ha visto a mi persona conducir este auto, es porque esto me prestaban mis compañeros de trabajo dentro Concejo Municipal y que en ocasiones era para transportarnos a otros lugares y también me prestaban para que pueda realizar mis diferentes actividades que tengo dentro del Concejo. Es la única relación que tengo con este vehículo”, aseguró la concejala en entrevista con el medio Infórmate Chaco.

El miércoles, efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Tarija secuestraron con fines investigativos un vehículo de color blanco que estaba estacionado en predios del Concejo Municipal de Yacuiba. Medios de prensa locales reportaron que el motorizado era de la concejala Sánchez y presuntamente estaba reportado como robado en Argentina, sin embargo, la Policía descartó ese aspecto e informó que se trata de un auto indocumentado (chuto).

Al respecto, Sánchez enfatizó que no tiene a su nombre ningún vehículo. Sin embargo, tampoco precisó quién es el propietario o la propietaria del auto indocumentado que conducía.

“Este vehículo no es de mi propiedad, no tengo vehículo, no he comprado hasta el momento ningún auto, por lo tanto, no se tiene ninguno que esté registrado a mi nombre y eso lo pueden verificar en los sistemas correspondientes”, puntualizó.

La concejala alegó que este tipo de informaciones solo afectó su imagen y la de su familia, con el objetivo de «afectar su imagen» por ser del MAS. Anunció que presentará los descargos correspondientes.

Por su lado, efectivos de Diprove informaron el día del secuestro del motorizado que se ejecutó esa acción ante sospechas de posibles irregularidades que se debía investigar.

Durante la semana, Diprove ejecutó una serie de operativos de control en el país, luego que periodistas de Chile develaron en un reportaje que autos robados en su país eran internados a Bolivia para su comercialización, en el que estaban involucrados funcionarios policiales.