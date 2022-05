Yelka Maric: «Los concejales del MAS tienen como instrucción dilatar la gestión de Arias»

Alcides Flores M. / La Paz

A las 22:00 de un domingo de principios de 2021, recibió una llamada de una persona no identificada en su celular. Ella nunca contesta el teléfono de alguien que no está en su directortio, menos todavía a esa hora de la noche. Pero por alguna razón, que por ahora ella no puede aún explicar, contestó el teléfono: era Iván Arias, el ahora alcalde de La Paz, alguien con quien ella nunca había hablado antes.

Esa llamada dio un giro a su vida, porque hasta entonces jamás había siquiera fantaseado con la idea de ingresar al casi siempre fustigado universo de la política, o con la idea de trabajar en la administración pública. Y ahora es la presidenta del Concejo Municipal de La Paz.

Se trata de Yelka Maric, una paceña que hasta 2021 se dedicó a su empresa de exportación Madres y Artesanas (textiles) durante dos décadas. Ahora esta empresaria aprendió que para llevar adelante un proyecto no es necesario únicamente impartir órdenes, sino esencialmente persuadir al otro.

¿Cuándo comenzó su incursión en la política?

Toda la vida he estado en el sector privado, hasta el 3 de mayo de 2021, cuando comencé a ser funcionaria pública. Cuando el universo conspira, por algo debe ser.

El año de la pandemia fue complicado para todos los textileros. Un domingo de diciembre volvía de Copacabana, adonde había ido con las señoras cabezas del taller (su empresa) a agradecer porque habíamos tenido los suficientes clientes como para no cerrar. Eso nos permitió sobrevivir. Entonces estábamos de vuelta de Copacabana.

¿Usted es católica?

No, pero soy muy respetuosa de todas las religiones, y yo como gerente tenía que estar con ellas en ese acto de agradecimiento. En eso recibo una llamada a las diez de la noche. Nunca contesto llamadas de personas que no están identificadas. ¿Por qué contesté? No lo sé, pero contesté. Era Iván Arias, que me invitaba a ser concejala para la Alcaldía de La Paz y me decía que me esperaba el lunes a las 11:00 para una entrevista.

¿No conocía a Iván Arias?

En mi vida me había cruzado con Iván Arias. Él tampoco me conocía. Así que le han debido dar referencias de mi persona, porque trabajé 20 años en el área textil y por 20 años he trabajado en el empoderamiento de la mujer. Es un modelo bajo el cual las artesanas tienen total flexibilidad de horario, motivo por el cual su tiempo les permite ser madres, parejas, amas de casa, generadoras de ingresos, ser hijas, ser amigas. Ése es el modelo que vengo manejando por 20 años, por el que he sido reconocida por CNN y por otras organizaciones.

Y aceptó la propuesta de Iván Arias para la concejalía…

Acepté la entrevista y hemos debido tener una conversación de no más de 40 minutos. Y acepté su propuesta para ir como concejala. Justamente ese año partieron mis dos hijas a estudiar al extranjero. Todo ese tiempo que como madre le dediqué a mis hijas, de años de no poder asumir otro tipo de tareas, me quedaba libre. Entonces, me he propuesto comenzar a existir una vez que ellas partan.

¿Pero usted nunca había pensado meterse a la política?

La administración pública jamás ha estado en mi plan. Me dedico al tema del emprendimiento, al emprendedurismo. Mi plan siempre ha sido incentivar, dirigir a mujeres que empiecen con emprendimientos, que tengan una autonomía económica, porque definitivamente es la autonomía económica la forma de luchar activamente contra la violencia contra la mujer.

Ese año también de la covid, antes de la invitación de Iván Arias, me nombraron embajadora de “Emprende México” aquí en Bolivia, que es la primera empresa latinoamericana on line dirigida a mujeres de un nivel académico bajo-medio, que usa un lenguaje accesible, entendiendo que no hay una capacitación universitaria de por medio.

¿Y qué tal había sido el mundo de la política?

Al principio me ha chocado enormemente: muy desagradable, muy desgastante. Te encuentras con posturas intransigentes, de diálogo de sordos. Es un lugar del quien grita más. Lamentablemente el que grita más es el que no piensa escuchar al otro.

Agradezco esta experiencia. Pese a todos los malestares que me ha costado vivir, he desarrollado el tema de inteligencia emocional. Mis niveles de paciencia han tenido que subir enormemente. Antes era muy impaciente. En política con impaciencia no funciona nada.

Se trata de escuchar diferentes puntos de vista. Evidentemente, como gerente de la Empresa Madres y Artesanas, daba instrucciones. Y ahora fue pasar de 25 años de dar instrucciones a persuadir. En este mundo no puedo dar instrucciones a nadie. Ha sido un gran aprendizaje.

Gobernabilidad

Aparentemente la gobernabilidad no está garantizada en la Alcaldía.

Éste es un tema que lo sigo analizando. No es nada fácil consensuar opiniones, puntos de vista con seis concejales, porque vienen de diferentes mundos. Hemos tenido diferentes infancias, hemos tenido diferentes adolescencias, nos ha tocado vivir a algunos con más dolores que a otros. Unos tienen mayor inteligencia emocional que otros, unos tienen más sabiduría que otros, unos son más técnicos que otros, unos son más políticos que otros.

Entonces, no es un tema de que no estemos divididos ni que no tengamos un objetivo que nos una, más bien es lo que nos une. El tema es la dinámica que hay entre nosotros y la paciencia que nos tenemos que tener no sólo para escucharnos, sino para ponernos en el zapato del otro y no juzgar, porque ahí se emiten juicios de valor que no vienen al caso. Entonces, es un trabajo muy interesante.

De todas maneras, la gobernabilidad no está garantizada…

¿Vamos a llamar gobernabilidad a que todos digan lo mismo les guste o no?

No… Por ejemplo si usted como Yerlka Maric presenta un proyecto de ley, la concejala Lourdes Chambilla, del frente político “Somos Pueblo”, que es aliado de «Por el Bien Común» (el frente político de Iván Arias), se ausenta y eso frena la concreción de ese proyecto…

Lo quiero ver de otra forma. Estoy tomando con mucha filosofía esto, entendiendo que no todos tenemos el mismo nivel académico, que no todos entendemos las leyes y que no todos tenemos el perfil como para ver el corto y mediano plazo de alguna normativa. Lamentablemente los tiempos son cortos, se toman decisiones como bancada, pero la concejala posiblemente requiere más tiempo.

Nos están faltando esos detalles: procedimientos y una metodología. Nadie es todólogo. Uno es administrador, otro es politólogo, otro es transportista, otro es líder vecinal. Entonces, cuando analicemos por ejemplo la ley de regularización, tendremos que traer arquitectos e ingenieros, especialistas para que haya una lectura completa del panorama.