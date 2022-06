A María la tuvieron muerta en una cama por 5 días; su novio llora al revelar que esperaba un bebé

María estuvo desaparecida durante ocho días en Santa Cruz. Fueron jornadas de desesperación, búsqueda intensa por parte de sus familiares y su novio, Brandon Suárez, quienes no flaquearon y continuaron caminando las calles de la zona de la Radial 17 1/2. Pero el desenlace fue el peor: la policía la encontró sin vida, con una data de muerte de cinco días. Su cuerpo, que recibió 19 puñaladas, estaba cubierto por frazadas en una cama, dentro de un dormitorio completamente cerrado.

Y en el baño fue hallado su exnovio, quien aparentemente se refugiaba en dicho espacio para escapar de los olores que desprendía el cadáver, ya en evidente estado de descomposición debido al tiempo transcurrido.

El crimen es desgarrador. Brandon, el hombre que mantenía una relación amorosa con María desde hace siete meses, no sale de la consternación, aunque se confesó un poco más tranquilo al haber terminado la incertidumbre.

En entrevista con La Revista, de Unitel, el doliente ha dado a conocer un dato lamentable: María habría estado embarazada cuando fue victimada. Esto, sin embargo, no ha podido ser comprobado por los estudios forenses, dado a que el criminal no habría dejado rastros de órganos en el interior de la mujer.

Los detalles brindados por Brandon son muy fuertes: «Cuando ella desapareció, pensé que estaba enojada o, no sé, que estaba confundida, porque un par de días antes ella me preguntó qué pasaría si ella estuviera embarazada. Y yo le dije que estaría bien, que no la dejaría, que estaría con ella, que sería mi primer hijo, que sería maravilloso. Y cuando desapareció, me puse a buscar. Encontré pruebas de embarazo que eran positivas. Ella estaba embarazada. No lo certificaron porque cuando la pillaron, además de las 19 puñaladas, este tipo le habría abierto el estómago. Me imagino que ella le había dicho algo (sobre el embarazo) y eso fue lo que le molestó».

María, de acuerdo con el relato de Brandon, habría terminado su vínculo amoroso con su exnovio Arturo (ahora aprehendido y principal acusado por el feminicidio) hace aproximadamente un año.

«ACOSO»

En consonancia con la versión de la pareja doliente de la víctima, el exnovio la habría acosado permanentemente desde hace ya unos meses. Lo habría hecho mediante mensajes y llamadas.

«Este sujeto venía acosándola hace bastante tiempo. Yo sabia eso. Le mandaba mensajes y la llamaba. Incluso cambiamos de celular para que dejara de molestarla. Ella se sentía bastante insegura porque el tipo era peligroso. Ella me contó que era manipulador y agresivo; por eso terminó la relación».

Esta persona, vinculada directamente con el crimen de la joven de solo 25 años, incluso tendría antecedentes penales por otro feminicidio.

AUDIENCIA

La audiencia de medidas cautelares en contra de la expareja de María comenzará esta tarde, a las 14:00, en el Palacio de Justicia. La familia de la joven espera la pena máxima por el feminicidio: 30 años.