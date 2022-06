Acudió a un examen médico y su ginecólogo la violó en el mismo consultorio

La joven percibió que la forma en que fue tratada por el médico, con toques impúdicos y preguntas indiscretas, no era normal y decidió denunciarlo.

En la ciudad de Cochabamba, una joven de 20 años fue abusada sexualmente por un médico cuando acudió a una consulta ginecológica el sábado por la tarde. Ella necesitaba exámenes ginecológicos debido a fuertes dolores en el vientre. La violación ocurrió dentro del mismo hospital, ubicado en la zona sur de Cochabamba. El sujeto es un hombre de 35 años que ya fue enviado a la cárcel.

En cuanto se cerró la puerta del consultorio, comenzó su martirio. El doctor, mediante engaños y diciéndole que eran pruebas, comenzó a realizarle toques impúdicos y luego le violó.

«Él procedió a tocarme con su mano en la parte del clítoris y yo me reí, le dije que me estaba haciendo cosquillas, él respondió que le indique dónde me hacía cosquillas y yo le hice caso. Una vez que fue un rato largo de eso, me metió el dedo, diciéndome que seguía duro y seguía haciendo lo mismo», relató la joven.

Además de los procedimientos que no tenían ninguna relación con una consulta ginecológica, le hizo preguntas indiscretas. El abuso del doctor hacia su paciente duró más de una hora.

En ese momento, la joven, debido a las palabras del galeno, creía que era un procedimiento normal de la consulta. Sin embargo, se dio cuenta que fue víctima de abuso y decidió denunciar, acompañada de su familia.

«Salí y me fui tranquila, hasta cierto lugar, pensando que era normal, eso me hizo creer con sus palabras, que así era el procedimiento, que no tenía nada de raro», agregó.

Luego, contó esta experiencia a una pariente cercana, que alertó a toda la familia sobre la violación.

«En un momento a solas con mi tía, me solté y le pregunté si alguna vez le habían hecho un examen así porque yo estaba incomoda con lo que me hicieron. Me preguntó qué había pasado y le conté que el doctor me dijo que tenía que tener un orgasmo, que yo no podía conseguir. Ella cuestionó eso y no entendía», comentó la víctima.

Entonces, fueron al hospital a hablar con el doctor, quien, primero, negó el hecho, pero luego empezó a contradecirse cuando llegó la policía. Fue detenido y enviado a la cárcel con detención preventiva por cinco meses.

«Es violación, un delito contra la mujer, previsto en la ley 348. Está la detención preventiva y de aquí a cinco meses se hará la audiencia, posteriormente la acusación formal para ir a un juicio oral», indicó el abogado de la víctima, Luis Ferrufino.

Asimismo, familiares de la joven comentaron que el acusado, luego de negar la situación, se comunicó con ellos, mediante su abogado, para «quedar en un acuerdo».