Aguilera dice que hubo negligencia de Diprove en reporte de vehículos robados en Chile

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, admitió que hubo negligencia en los reportes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) sobre el caso de los vehículos robados en el extranjero y que involucra a varios policías.

“Recibí el informe del Director de la unidad de Diprove porque en definitiva me parece una cuestión, por lo menos, negligente que no hubieran reportado esa circunstancia, y es que hasta febrero de este año no se contaba con esa información en esa base de datos, lo que nos obliga a actualizarla”, dijo Aguilera citado por Unitel.