Amautas dicen que no comer carne ni tener sexo por 40 días es parte de la visión cristiana

No se descarta la presencia de ministros y legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que acompañarán la celebración del año 5.530 de acuerdo al calendario aymara.

Fuente: Opinión

Tras que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, sugiriera que 40 días antes de recibir el Año Nuevo Aymara, una persona no se debe consumir alcohol, comer carne y menos tener sexo, Juan Carlos Ballón, miembro del Consejo Nacional Amauta, dijo que lo que planteó el Mandatario no es viable y que lo que propone se practica en el cristianismo.

«40 días antes, hermanos, no carne; 40 días antes, no trago, ni una gota de alcohol, tenemos que limpiarnos; 40 días antes, no sexo, tenemos que prepararnos (…). Hagan la práctica, hermanos, así hacían nuestros abuelos, ustedes saben, hermanos», manifestó ayer el vicepresidente. El amauta calificó como «un lapsus» la sugerencia.

«Esta es una visión del cristianismo, los 40 días y 40 noches, no se la debe ver así. Si bien haya que prepararse para la Fiesta del Sol, para recibir las energías, buenos augurios, eso no quiere decir que tengan que ser 40 días antes como en los tiempos del cristiano o catolicismo, ahí está un poco mal el Vicepresidente», dijo el yatiri en declaraciones al portal Urgente.bo.

Explicó que si bien hay que prepararse para recibir el nuevo año andino, no es de la manera que la plantea el Segundo Mandatario de Bolivia.

«Nos dejó en shock lo que ha dicho el hermano Vicepresidente. Nuestros saberes, nuestros conocimientos, no lo podemos llevar a una visión cristiana, no lo podemos hacer, no podemos poner tiempos», resaltó Ballón.

«Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y, al cabo de ellos, sintió hambre», dice el capítulo 4 del evangelio de Lucas.

Estarán en el WillkaKuti

A su vez, el amauta informó que el presidente Luis Arce y el Vicepresidente confirmaron su presencia al WillkaKuti, en Tiwanaku para el 21 de junio.

«El hermano Presidente nos ha confirmado que estará presente, al igual que nuestro hermano David Choquehuanca», sostuvo.

No se descarta la presencia de ministros y legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que acompañarán la celebración del año 5.530 de acuerdo al calendario aymara.