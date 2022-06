Añez en su último alegato: si hubo ‘golpe’, el presidente Arce es ‘el hijo del golpe’

Fuente: erbol.com.bo

En su último alegato antes de ser sentenciada por el caso denominado “Golpe de Estado II”, la expresidenta Jeanine Añez aseguró que es inocente de los cargos en su contra, cuestionó la competencia del tribunal ordinario para juzgarla y manifestó que si hubo un “golpe de Estado”, el actual presidente Luis Arce es “hijo del golpe”.

“El otro día escuchaba a las representante de los derechos humanos, que decía: ‘si ella hizo un golpe, el presidente Arce es el hijo del golpe’, y bien dicho”, manifestó Añez a tiempo de señalar que en su gobierno se llamó a elecciones con las consecuencias ya conocidas.

En este caso, Añez está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por su asunción de segunda vicepresidenta del Senado a la presidencia del Estado en 2019.

En su último alegato, realizado en la cárcel de Miraflores frente a los jueces, Añez aseguró que es inocente y que asumió la presidencia por las renuncias en cadena y el vacío de poder de 2019, con el objetivo de pacificar el país.

“Bolivia entera sabe que yo soy inocente y que, en su momento, hice lo que tenía que hacer por el bien del país, por el bien de los bolivianos y por la pacificación de nuestro país. Jamás tuve ambición de estar en la presidencia, jamás la busqué”, dijo la expresidenta.

“Lo volvería a hacer si tuvieran la oportunidad, lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el parlamento. para estar en las buenas o las malas”, agregó.

Añez negó la versión de la Fiscalía de que habría coordinado su asunción a la presidencia incluso desde que estaba en Trinidad, antes de trasladarse a La Paz en medio de los conflictos de noviembre de 2019.

Dijo que cuando estaba en Trinidad no tenía la pretensión de asumir la presidencia y que, entonces, no tenía no voz y voto ni siquiera en su propio partido. Agregó que cuando llegó al departamento de La Paz, no sabía por qué estaban policías y militares para recibirla, puesto que no había coordinado con nadie.

Denunció que ha quedado en la indefensión en el juicio en su contra, debido a hechos como la anulación de prueba documental de documentos tales como la memoria de la Iglesia Católica sobre las reuniones en la Universidad Católica de La Paz, además del informe de la OEA sobre irregularidades en las elecciones de 2019.

Asimismo, criticó que el juzgad no haya obligado a los testigos a presentarse, porque hubo personas que optaron por no testificar por miedo o cobardía. Mencionó a su exministro Óscar Ortiz y su excolega parlamentaria y exministra Eliane Capobianco.

La expresidenta aseguró que deja un legado a sus hijos de compromiso con el país, mientras que el tribunal que la sentenciará deja un legado de ignominia y persecución.