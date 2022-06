Arias pide al Gobierno que disponga obligatoriedad de presentar carnet de vacunación

El alcalde Iván Arias exigió este martes al Gobierno que disponga la obligatoriedad de presentar carnet de vacunación como una acción, demandada desde el año anterior, para contener a la Covid-19, más aún después que en algunas regiones aumentan los contagios y el Ejecutivo declarara el domingo (5) que el país ingresó a la quinta ola de la pandemia.

Fuente: Brújula Digital

“Viene el lobo, viene el lobo y ahora el Gobierno dice viene el mono, pero está bien, que advierta, pero pues que cierren el corral, ¿por qué no sacan la disposición de obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación?, en las actividades públicas y privadas, porque sólo dicen viene el mono, viene el mono”, afirmó Arias ante el posible aumento de contagios en el municipio paceño.

El domingo, el ministro de Salud, Jeyson Auza, declaró el inicio de la quinta ola de la pandemia de coronavirus al haberse presentado el incremento de casos por cuatro semanas consecutivas y adelantó que el informe epidemiológico de la semana 22 marca un aumento del 24%.

El alcalde de La Paz informó que el municipio paceño es el más protegido de la Covid-19 y con niveles de vacunación altos con relación a las otras capitales de departamento y municipios aledaños.

“La ciudad de La Paz hace tiempo ha pasado la primera dosis con más de 100% y la segunda dosis con más del 100% y estamos en la tercera dosis con más del 80%; somos la ciudad más protegida, somos la ciudad con mayor nivel de vacunación con las tres dosis y también en escolares, somos la ciudad con mayor índice de vacunación en muchachos en edad escolar”, dijo Arias.

Según Auza, de 1.609 casos confirmados, la anterior semana, Beni, Pando, Cochabamba, Tarija, La Paz y Oruro son los departamentos que mostraron un incremento del 24% de los contagios.

El alcalde Arias insistió que no es suficiente alarmar que suben los contagios sino tomar acciones preventivas. “Entonces, viene el mono, viene el mono, cierre pues el corral señor ministro (de Salud) porque no saca esta la disposición de obligatoriedad, de portar el carnet de vacunación para trámites en instituciones públicas y privadas y eso sería una medida preventiva, no solo para La Paz, sino para todo el país porque las escaladas más fuertes no están en La Paz sino en otros departamentos”, dijo.

Según el Gobierno, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí son las regiones que reportaron un leve descenso, con relación a la última semana 21 o del 23 al 29 de mayo.