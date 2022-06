Arias pide al INE corregir cartografía que el ministro Cusicanqui dijo que “no sirve”

Fuente: brujuladigital.net

“La observación del ministro (Cusicanqui) en lugar de preocuparme yo, él debería preocuparse porque él está invalidando su propio trabajo que nosotros hemos cuestionado y estamos de acuerdo con la cartografía del INE, como está, no sirve, y, por lo tanto, tenemos que corregir; estamos esperando que en vez de seguir discutiendo por los medios, que nos convoque a una reunión hasta ahora no nos convocan a una reunión”, dijo el burgomaestre a los periodistas.

El Ministro de Planificación del Desarrollo afirmó el viernes (24) que “no sirve” la cartografía elaborada por la Alcaldía de La Paz y que fue entregada el jueves (23) de junio al INE.

“El ministro (de Planificación) se está mordiendo la lengua. Nosotros hemos cuestionado la cartografía del INE y hemos señalado, precisamente, que es una cartografía desactualizada, y es en base a esa cartografía desactualizada que el ministro (Cusicanqui) dice que ‘no sirve’, lo cual nos da la razón porque está diciendo que su cartografía ‘no sirve”, dijo el alcalde de La Paz.

Arias afirmó que el municipio de La Paz hasta ahora es el único en el país en actualizar su cartografía, con base a la información del INE, y no es convocado a una reunión técnica. “Somos el único municipio con seriedad, que presenta propuestas, que se da el trabajo de hacer una propuesta de cartografía y no recibimos respuesta, simplemente insultos; le pido al ministro (Cusicanqui) que por favor de una vez nos sentemos a hablar sobre el tema, lo nuestro es técnico, si no quiere que esté yo no voy a estar, pero nuestra propuesta es eminentemente técnica”, dijo.

El alcalde de La Paz anunció que este jueves explicará la cartografía actualizada, del municipio paceño y que fue entregada al INE, a legisladores nacionales y departamentales. “Mañana (jueves) tengo un desayuno trabajo con asambleístas departamentales, legisladores, senadores, diputados y concejales del municipio de La Paz para explicarles la cartografía del municipio de La Paz; nuestro trabajo es eminentemente técnico”, dijo.

La secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, informó en días pasados que si no se actualizaba la cartografía “los 226 manzanos censales (asignados por el INE a cuatro municipios aledaños en el censo anterior), si se quedan como están, originará que perdamos más de 300 mil habitantes”.

Alertó que si se vuelve a aplicar la cartografía utilizada en 2012, con 226 manzanos censales asignados a los municipios aledaños de Palca, Achocalla, El Alto y Mecapaca, La Paz podría perder 1.000 millones de bolivianos anuales, provenientes de la coparticipación tributaria y del IDH, en caso de no actualizar la cartografía para el Censo 2022.

AMUN