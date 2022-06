Auza reconoce “dificultades” en el sistema de salud, pero no convoca a los médicos para diálogo

Fuente: Unitel

El ministro de Salud, Jeyson Auza, admitió que existen “dificultades” en el sistema de salud del país, pero no convocó al sector médico que anunció un paro nacional de 72 horas desde el lunes de la siguiente semana.

“Sabemos que nuestro sistema de salud tiene dificultades. No nos vamos a engañar, no nos vamos a mentir. Sabemos que tenemos dificultades, pero esas dificultades tienen que solucionarse con trabajo más que con discursos de ida y vuelta que no hacen otra cosa más que faltarle el respeto a la población”, aseveró Auza en conferencia de prensa.

El Colegio Médico del país reclama que el ministro Auza no responde a su pliego petitorio y optaron por realizar paros escalonados como medida de protesta.

El sector salud reclama más ítems, insumos, equipamientos, infraestructura, estabilidad laboral, nivelación salarial para el personal de enfermería, nutricionistas, y otros. Además de la inclusión a la Ley General del Trabajo.

En tanto, los pacientes se encuentran en la incertidumbre y perjudicados de acceder a atención médica en el sistema público del país, en medio de los problemas habituales como las largas filas para acceder a un turno para atención médica, la falta de fichas para médicos especialistas y la demora para acceder a salud.