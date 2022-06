Bazán: Se debe esclarecer el caso Porongo para saber qué policías protegían a Nallar

El diputado de la Bancada de Creemos Edwin Bazán, afirmó que es fundamental esclarecer la muerte de los tres ciudadanos (dos miembros de la Policía y un voluntario del Gacip) en Porongo para determinar e identificar a los policías que protegían a Misael Nallar Viveros, casado con la hija del sentenciado por narcotráfico Jesús Einar Lima Lobo.

Fuente: Prensa Creemos

En criterio de Bazán, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) terminó convertida en un instrumento político para dar cobertura y protección al narcotráfico. Y a ello se suma las relaciones políticas de la institución.

“Esta triada es la que tenemos que denunciar: Policía – Narcotráfico – Poder Político”, dijo.

“El caso Porongo tenemos que seguir hasta lo último, porque si se conoce la realidad, en relación al caso de Porongo, es para saber con qué policías estaba agazapado y brindándose protección el narcotraficante Misael Nallar”, manifestó el diputado de Creemos.

El legislador dejó en claro que la oposición no repetirá el discurso del ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo ni del Ministerio Público, de que no se puede investigar a Nallar porque no se hallaron elementos que permitan investigar por delitos de narcotráfico, pero sí por legitimación de ganancias ilícitas por tener lujosos bienes muebles e inmuebles.

“Recordemos un dato fundamental, lo investigan por ganancias ilícitas y para que haya ganancias tiene que ser fruto de lo ilícito. Con esa actividad ilícita no se quieren meter. Por eso tiene que haber indignación social, no basta que diputados levantemos nuestra voz contra el narcotráfico”, indicó Bazán.

En esa misma línea, el diputado Egüez sostuvo que en las investigaciones también se debe revelar quién es el que dio la “orden superior”, el que pidió a miembros de la FELCN abandonen la fiesta de Nallar que se celebró el 30 de marzo al que asistieron involucrados en redes internacionales del narcotráfico, impidiendo la captura de un pesado del narcotráfico de nacionalidad colombiana.

“¿Quiénes dieron la contraorden de que no se allane la fiesta?”, cuestionó Egüez, quien agregó que estos vacíos y contradicciones generan en la comunidad internacional secuelas y consecuencias negativas para el país.

“Quieren construir una narrativa falsa y esto no es del lado de Evo Morales; son de las esferas del Gobierno (de Luis Arce), porque el ministro de Gobierno se hizo el loco y se fue a Paraguay y hay que decirlo sin pelos en la lengua: se fue al Paraguay en vez de estar velando por los miembros policiales que están bajo su responsabilidad”, concluyó.