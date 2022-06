Blooming, con Rafinha y sin Sánchez, recibe este domingo a Bolívar

Carlos Jordan Paz

Blooming enfrentará este domingo (15:00) a Bolívar con la baja del mediocampista Junior Sánchez, quien cumplirá su segundo partido de suspensión por su expulsión en el duelo de ida ante Nacional Potosí por cuartos de final del torneo Apertura.

El volante es una ausencia confirmada, pues la esperanza del entrenador Rodrigo Venegas era contar con el zurdo mediocampista, que no estuvo en el triunfo sobre los potosinos en la revancha.

Los que están en duda son el lateral Jesús Sagredo y el volante Richard Spenhay, que se lesionaron el jueves ante Nacional Potosí. Ambos realizaron este sábado un trabajo liviano por lo que Venegas podría tomarlos en cuenta ante la academia paceña.

Otra novedad en los celestes cruceños es que este domingo podrá jugar el volante brasileño Rafinha, ausente en el partido de vuelta ante Nacional Potosí por acumulación de tarjetas amarillas.

Entre tanto, Bolívar trabajó este sábado en la cancha de la Fraternidad Camba de la capital cruceña.

Antonio Zago, DT del equipo paceño, anunció que para la primera semifinal podrá alinear al defensor brasileño César Martins, que no jugó la revancha en La Paz ante Oriente Petrolero porque se recuperaba de una lesión.

El que no estará es el delantero cruceño Bruno Miranda, expulsado ante Oriente Petrolero.

El árbitro del partido de este domingo, en el estadio Tahuichi Aguilera, por el partido de ida de la semifinal del torneo Apertura es Dilio Rodríguez, de Sucre, quien tendrá el apoyo en las bandasde Edward Saavedra y Ariel Guizada. De cuarto árbitro oficiará Juan Nelio García.