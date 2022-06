Burlas, memes y mensajes contra Gustavo Petro por no saber cuánto vale un litro de leche

Fuente: Infobae

Un video que empezó a circular en redes sociales del candidato Gustavo Petro cuando hablaba con un campesino sobre el precio de la leche; todo empezó cuando el líder de la Colombia Humana le dice al hombre que cuánto se gana, a lo que él afirma “cuarenta y ocho mil pesos, doctor, pero eso no alcanza”, (es decir, $1′152.000 en un mes de cuatro semanas trabajando 6 días a la semana), a lo que el exalcalde de Bogotá añade: “no, eso no alcanza; un litro de leche está en diez mil pesos.

Las redes sociales se encendieron y los opositores de Gustavo Petro no esperaron para afirmar que el candidato estaba desconectado de los precios de la canasta familiar en el país.

Por ejemplo, uno de sus detractores, el columnista colombo-judío David Ghitis, quien también ha difundido información falsa y verificada por Colombia Check, se fue en lanza en ristre contra en candidato presidencial y escribió en Twitter: “Petro dice que el litro de leche cuesta $10,000 y todo bien. ¿Será que él toma leche traída de Alemania?”, haciendo referencia a las declaraciones de Francia Márquez en las que afirmaba que los huevos eran traídos de este país europeo.

El periodista y abogado Melquisedec Torres, quien ha cuestionado duramente al senador de la Colombia Humana, también aprovechó el descache de Gustavo Petro para bromear. Esto escribió en un tuit: “Un litro de leche vale $10 mil”… Ni que fuera de una vaca sagrada”.

El representante electo a la Cámara por Bogotá, del partido Centro Democrático, Andrés Forero, también no dejó pasar la ocasión y lo comparó con el exministro de Hacienda de Iván Duque, Alberto Carrasquilla, quien en una entrevista para hablar de la Reforma Tributaria aseguro que una docena de huevos costaba $1.800: “¿Los que se indignaron porque Carrasquilla no sabía cuánto costaba un huevo ya salieron a cuestionar a @petrogustavo por no saber cuánto cuesta un litro de leche? ¿O lo de ellos es la indignación selectiva?”.

El periodista y columnista de la revista Cambio, Daniel Samper, bromeó a través de su cuenta oficial de Twitter, pues escribió: “Desayunar una jarra de leche a diez mil con huevos importados de Alemania: eso solo lo podría hacer el Hugh Hefner santadereano”, al parecer haciendo referencia al ingeniero Rodolfo Hernández, quien tiene una fortuna valorada en más de mil millones de dólares .

El activista uribista Miguel Polo Polo, quien se quemó en las pasadas elecciones al Congreso de la República cuando aspiraba a una curul de la comunidad afro, afirmó:

“Entonces al ministro Carrasquilla lo tumbaron por decir que la canasta de huevos era a 1.800 pesos. Pero con Petro, que aspira a ser presidente, se hacen los Shakiros (ciegos, sordos y mudos) cuando dice que el litro de leche está a 10.000 pesos. No sean tan Hipócritas”, dijo Polo Polo en su cuenta oficial de Twitter.

Otra política que se fue en lanza en ristre contra el candidato Gustavo Petro fue la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, quien afirmó: “Dice Petro que el del litro de leche vale 10.000 pesos, hoy no es así, seguramente a esos precios llegaremos en su gobierno”.

En el pasado, Gustavo Petro afirmó que su intención era proteger a los campesinos, quienes trabajaban con la extracción de la leche cruda, contra la importación de de este producto: “Nosotros buscando proteger a los productores de leche de las importaciones y Colanta apoyando a quienes van a importar la leche”, aseguró.