Camacho asegura que sentencia a Áñez es un golpe a la libertad y a los derechos de los que formaron parte de la revolución ciudadana en el 2019

Posición. La historiadora, Paula Peña, considera que se debe contar a los menores de edad lo que sucedió hace 3 años.

La primera autoridad del departamento reprocha la sentencia a Jeanine Añez y lo califica como un golpe a la libertad y a los derechos de las personas que formaron parte de la revolución ciudadana en el año 2019.

Indicó que a pesar de que se haya dictado una sentencia contra la exmandataria por los hechos del 2019 y se cometan otras violaciones a los derechos humanos, no se cambiará la historia del país. «Con seguridad que esa como cualquier otra violación o persecución política a quienes pensamos diferente o formamos parte de esa lucha democrática, no va a cambiar nuestra historia, no se va a tapar un fraude», manifestó a tiempo de subrayar que se debe seguir con esa llama encendida por una nueva justicia.

Por su parte, la reconocida historiadora, Paula Peña, se adhirió a las declaraciones del gobernador, subrayando que se debe insistir en contar lo que realmente sucedió en el país durante el 2019 a todos los menores de edad. «El día de mañana nuestros niños no se van a enterar lo que sucedió porque no va a estar ni en libros de sus clases. Por eso tenemos que contarles nosotros todo lo que pasó» dijo.