Chile decretó la alerta sanitaria tras confirmar seis casos de viruela del mono

Fuente: Infobae

El Ministerio de Salud de Chile decretó este viernes una alerta sanitaria nacional tras confirmar que desde hace una semana se han detectado seis casos de viruela del mono; la mayoría en Santiago.

“Lo que hoy queremos hacer es informar a la ciudadanía que declaramos alerta sanitaria para la viruela símica o viruela del mono, entendiendo la alerta sanitaria como una estrategia en esto del reforzamiento, para tener más herramientas y poder responder a estos casos”, anunció Begoña Yarza, ministra de Salud.

La alerta sanitaria permitirá el reforzamiento del sistema de salud para prevenir, detectar y tratar nuevos contagios de esta enfermedad mediante el uso de recursos económicos, de más personal y residencias sanitarias.

“El 17 de junio pasado, las autoridades corroboraron la detección en el país del primer caso de viruela del mono y tras una semana tenemos seis casos confirmados en Chile”, manifestó, por su parte, Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública.

Las autoridades anunciaron que cada viernes se dará a conocer a la población un informe epidemiológico del estado de avance del brote de la enfermedad en Chile, donde se encontrarán todos los casos que han sido confirmados a la fecha y elementos epidemiológicos generales.

La ministra Yarza descartó el cierre de fronteras. “Esta medida es de alerta, pero no es de alarma. Chile tiene un sistema sanitario que es capaz de sospechar, es capaz de diagnosticar, de aislar y de hacer seguimiento. La tranquilidad a las personas de que estamos dentro de un sistema sanitario que es capaz de hacer todas estas cosas y tomar las medidas adecuadas”.

Los casos de viruela del mono en Chile se suman a los más de 3.200 que ya se han detectado a nivel global, según informó el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) que llamó a la vigilancia y a la transparencia.

La OMS reunió expertos internacionales para determinar si la situación constituye o no una «emergencia de salud pública de alcance internacional», como ocurre con la pandemia de covid-19.

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad. Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos. Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur. El riesgo de contagio de la viruela del mono es “muy bajo” en la población en general y puede detenerse en los países donde la enfermedad no es endémica, dijeron las autoridades sanitarias del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

“Queremos detener la transmisión de persona a persona. Podemos hacerlo en los países no endémicos. Es una situación que se puede controlar”, declaró Maria Van Kerkhove, encargada de la lucha contra el COVID-19 en la OMS, pero también de las enfermedades emergentes y zoonosis.”Estamos en una situación en la que podemos recurrir a las herramientas de salud pública de detección temprana y aislamiento supervisado de casos. Podemos frenar la transmisión entre humanos”, explicó.

“Realmente no tenemos estimaciones de niveles de contagio o R-cero para el clado de África Occidental. La mayoría de nuestras estimaciones provienen de la cuenca del Congo. Y la mayoría de esas estimaciones son inferiores a 1. Pero les recordaré que puede tener un R-nada inferior a uno y el agente aún puede transmitirse de persona a persona”, explicó la doctora Andrea McCollum, líder del equipo de epidemiología del virus de la viruela en la división de patógenos y patologías de alto impacto de los CDC de Estados Unidos.

Conocida en el ser humano desde 1970, la viruela del mono u «ortopoxvirosis simia» es una enfermedad considerada rara y menos peligrosa y contagiosa que la viruela, erradicada en 1980 en todo el mundo.

En Chile, la viruela fue erradicada en 1959.

