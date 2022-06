Choquehuanca al MAS: «Es bueno tener diferencias… si no se contradice a la ciencia, no se desarrolla”

«Hay un desorden global. Hay incertidumbre, hay caos. Necesitamos cambios, revolución de ideas. ¿Y quiénes tienen que ser los protagonistas? Los jóvenes, ellos son quienes tienen que despertar su creatividad y no esperar que las personas mayores les digan lo que tienen que hacer.

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, que está de visita en Argentina, se refirió a los conflictos internos que existen en el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) y aseguró que «es bueno tener diferencias». El mandatario se ausentó del país para participar del Año Nuevo Andino y Amazónico 5.530, y estuvo con la comunidad boliviana.

Sin embargo, antes de su viaje, el Vicepresidente se reunió con Evo Morales, líder del MAS y el presidente Luis Arce Catacora en el Trópico de Cochabamba. La cúpula del partido azul acusó al Segundo Mandatario de generar división en la organización política y de conformar un nuevo partido con miras a las elecciones generales 2025.

«Es bueno tener diferencias. ¡Si no se contradice a la ciencia, no se desarrolla! Nosotros estamos en función de gobierno, la organización política que está en función de gobierno es el MAS-IPSP, y este tiene a su presidente que es Evo Morales. Nuestro presidente en funciones es el hermano Luis Arce y yo estoy acompañando como vicepresidente. Y somos un gobierno de las organizaciones», declaró Choquehuanca al portal Página 12.

Además, indicó que no será la única reunión que sostenga con el presidente Arce y Morales. Sobre los dirigentes que se eternizan en el poder, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) indicó que «el mundo tiene que renovarse» y dar oportunidad a los más jóvenes.

«Hay un desorden global. Hay incertidumbre, hay caos. Necesitamos cambios, revolución de ideas. ¿Y quiénes tienen que ser los protagonistas? Los jóvenes, ellos son quienes tienen que despertar su creatividad y no esperar que las personas mayores les digan lo que tienen que hacer. Estos jóvenes tienen que tener la capacidad de leer su realidad, y lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar instrumentos para que estos jóvenes puedan despertar su rebeldía. En el mundo hay carencia de líderes y los revolucionarios queremos cambios. Somos semillas. Tenemos que sembrar. Si la papa no se siembra y no se renueva, la papa desaparece», subrayó el mandatario.