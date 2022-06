Cocaleros de Adepcoca le dan 48 horas al Gobierno; de lo contrario abrirán más mercados

“El Gobierno está autorizando mercados informales y no respeta la ley (…), no hace cumplir las normativas y la coca se está vendiendo por cualquier lugar. Entonces, si es así y no hay reglas, también vamos a vender nuestra coca en los nueve departamentos”, insistió el dirigente Juan Cocarico.

Fuente: Opinión Luego de que Arnold Alanes inaugurara este domingo un nuevo mercado para la venta de coca en un ex colegio en la zona de Villa El Carmen, los cocaleros de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de los Yungas (Adepcoca) dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para resolver esta situación. De lo contrario, advierten con abrir otros nueve mercados al margen del legal, que está en la zona de Villa Fátima. El artículo 24 de la Ley General de la Coca reconoce como mercados autorizados para la comercialización de la hoja de coca al de la Adepcoca, en La Paz, y Sacaba, Cochabamba, por lo que el resto es ilegal, indicó este lunes, Juan Cocarico, dirigente del sector.



“Estamos dando un plazo de 48 horas al Gobierno, es decir; hasta el miércoles. Es el Gobierno el que debe resolver este tema y si están autorizando mercados de la hoja de coca en cualquier lugar, nosotros también vamos a salir con nuestros socios para comercializar en cualquier lugar del país”, advirtió el dirigente. Denunció, además, que Alanes abrió mercados en Chuquiaguillo, Kalajahuria y la Terminal Minasa. Acusó incluso al viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Arlem Benjamín Lovera Esprella, de apoyar aquello e impulsar “mercados paralelos”. “El Gobierno está autorizando mercados informales y no respeta la ley (…), no hace cumplir las normativas y la coca se está vendiendo por cualquier lugar. Entonces, si es así y no hay reglas, también vamos a vender nuestra coca en los nueve departamentos o mercados de Bolivia”, insistió Cocarico. En la urbe paceña, dijo el dirigente, los cocaleros de los Yungas piensan abrir un mercado en la zona sur y otro en la ciudad de El Alto, si es que el Ejecutivo “no pone un alto”. Al menos 10 cartas habría enviado el sector al presidente Arce, solicitándole una reunión. Las solicitudes no fueron atendidas. Por su parte, un abogado que es parte del equipo jurídico de Alanes indicó que se iniciarán procesos penales contra cualquier persona que atente a la propiedad o la integridad de los mercados y de sus asociados “Queremos recalcar que aquellas personas que vengan a hacer actos de vandalismo van a ser procesadas en el marco de la ley. No vamos a permitir que alguna persona atente contra la libre locomoción de nuestros socios”, aseveró el jurista.