COED alerta que la inmunidad contra la Covid-19 comienza a reducirse en Tarija

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Refirió que esto responde únicamente al lapso de inmunidad que otorgan las vacunas orientadas a combatir esta patología, no obstante, convocó a la población tarijeña a apersonarse a las postas de salud para recibir las primeras, segundas y principalmente terceras dosis.

“Estamos entrando en la quinta ola en el país, la cuarta en el departamento de Tarija, eso obedece a que el período de inmunidad de las vacunas en la población está concluyendo, por ello es que también estamos pidiendo a la población que cumpla con su obligación de vacunarse”, dijo la secretaria.

Ahora bien, luego de que el Gobierno Municipal replegara a las brigadas Covid que tenían como principales tareas la identificación de la enfermedad y la vacunación, se redujo considerablemente la afluencia de la ciudadanía que tenían la facilidad de acercarse a cualquier punto móvil, no obstante, eso no quiere decir que en los centros de salud no se continúe con esta actividad.

“La afluencia de la gente es la que nos condiciona a no tener un personal las 24 horas”, refirió.

Por el momento no hay un incremento incontrolable en los casos de Covid.

El APUNTE

El frío amenaza con incrementar los contagios

Las autoridades educativas de Tarija no descartan adelantar la vacación invernal por las bajas temperaturas en procura de precautelar la salud de los estudiantes de primaria y secundaria.

En estos días se produjeron descensos con mínimas de 0 a 2 grados, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología(Senamhi).