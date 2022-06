Comité de Sacaba y Senkata amplía denuncia contra Camacho y Mesa; activista Inca desconoce

David Inca, representante de las víctimas de Senkata, explicó que esa organización no representa al sector y manifestó que está dirigida por Aldo Michel, a quien no le reconocen la representatividad.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

El Comité de Sacaba y Senkata presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en Sucre, una denuncia ampliatoria contra Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Waldo Albarracín, además de los ministros de la expresidenta Jeanine Áñez. Sin embargo, las víctimas de la crisis del 2019 desconocen a los que lo presentaron el documento y dicen que no son parte de la ampliación.

“Estamos incorporando en la demanda por el caso Golpe I a Tuto Quiroga, Albarracín, Doria Medina, Pumari y Camacho, además del gabinete de Áñez. El 15 de junio, el Ministerio Público emitió una sentencia (por la causa llamada «Golpe II» contra Jeanine) y ese argumento nos sirve para ampliar este proceso y para que estos señores respondan”, dijo el abogado Rolando Cruz.

Al respecto, David Inca, representante de las víctimas de Senkata, explicó que el Comité no representa al sector y manifestó que está dirigido por Aldo Michel, a quien no le reconocen la representatividad.

“Nosotros, como víctimas de Sacaba y Senkata, no somos parte de esa denuncia. No estamos haciendo nada en esa línea y tampoco los conocemos a los señores. Lo que sabemos es que hablan en nombre de nosotros, pero no nos representan”, declaró el dirigente a Urgente.bo.

Según Inca, la prueba que el Comité presentó en Sucre, es una separata que salió en un medio de comunicación.

“Nosotros no somos parte de esa denuncia ampliatoria, es por parte del Comité impulsor, del cual no somos parte”, insistió.