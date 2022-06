Convocan a marcha en defensa de Tariquía

Ante la inacción de las autoridades, el Comité Cívico, instituciones de la sociedad civil y ambientalistas de Tarija convocaron a toda la ciudadanía a sumarse a la marcha de protesta de este miércoles en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía de la explotación y contaminación petrolera.

Fuente: El Diario

“Tenemos información que quieren entrar a pozos que más antes han explorado cuando buscaban petróleo pero tiene reservas de gas. Esto lamentablemente va matar el río Tarija, los desechos tóxicos, hidrocarburíferos, la tierra, los árboles muertos, no se puede sumar el desastre ecológico que va existir, sobre todo para la ciudad de Bermejo”, alertó la ambientalista y representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en Tarija, Janeth Alfaro.

La marcha comenzará a concentrarse a partir de las 09.00 horas en la iglesia de San Roque y se prevé que recorrerá las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Principal. Los comités cívicos de Padcaya y Tarija, los comunarios de las regiones afectadas, el grupo Unidos por Tariquía, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija y grupos de ambientalistas estarán protagonizando la protesta para que las autoridades tomen responsabilidad sobre la protección de la reserva natural y de las aguas del río Tarija.

“Vamos a luchar por defender el patrimonio ambiental, cultural e histórico de nuestro departamento (…). Hay cientos de niños con cáncer en Tarija que nacen y están muriendo con leucemia por esta contaminación (petrolera como) en el pozo San Alberto y no hay hospitales, no hay nada. No podemos permitir que más gente muera por la ambición y codicia”, sostuvo Alfaro a la ANF.

El conflicto cobró la atención de los medios cuando comenzaron a denunciar una agresión algunos comunarios que están fuera de la reserva nacional y se atribuyen la autorización para la explotación petrolera, posición contraria a la que tienen los habitantes de la comunidad El Cajón que viven dentro la reserva natural y rechazan la actividad extractivista. Este último grupo es víctima de agresión y hostigamiento constante, además sufren un cerco que impide el libre tránsito para el ingreso de alimentos a la comunidad.

Los hostigamientos y las amenazas son constantes contra las familias de la comunidad El Cajón por parte de comunarios que tienen intereses directos para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco y Petrobras exploten los pozos Astillero X1, X2 y Churumas X3 dentro de la reserva natural de Tariquía.

En semanas pasadas se registró el ingreso de maquinaria pesada a la reserva natural con la intención de hacer desmonte y abrir caminos para la internación de maquinaria petrolera. (Tarija, ANF)

Fuente: El Diario