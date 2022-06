CSUTCB preocupada por «discrepancias» en el MAS y dice que no «hay líderes imprescindibles»

El dirigente Omar Rivera dijo que no es el momento de hablar de candidaturas para el 2025, recordó que Evo Morales ya fue presidente durante 14 años.

Fuente: ANF

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) expresó su preocupación por las “discrepancias” y “diferencias” en el Movimiento al Socialismo, situación que podría provocar una “fractura social y política”. Asimismo, manifestaron que “no hay líderes imprescindibles” en relación a Evo Morales.

“Las permanentes discrepancias y diferencias en el MAS por algunos legisladores, dirigentes políticos y por algunas autoridades del Gobierno nacional, es una gran preocupación”, declaró en rueda de prensa el dirigente Omar Rivera.

Advirtió que si estas discrepancias continúan el MAS podría enfrentar “una fractura política”, por esa razón y entendiendo que el Pacto de Unidad ha concebido al Instrumento Político-MAS se tiene en el gobierno a Luis Arce y en la dirección política a Morales.

“Exhortamos al presidente del Estado, Luis Arce; al vicepresidente, David Choquehuanca y al presidente del MAS, Evo Morales, para que suban a un mismo barco y remen en un solo horizonte”, dijo Rivera.

El dirigente anunció que su organización estará presente en la reunión política del 22 de junio, precisamente para expresar sus preocupaciones en torno a estas diferencias que en algunos casos son por espacios de poder, visión ideológica y probablemente porque algunos ya están en campaña para las próximas elecciones.

“Lo que no queremos que pase porque hay algunos actores políticos en el MAS que se disparan en el afán para proscribir a uno y otro líder, eso el Pacto de Unidad no va a permitir, por eso exhortamos a líderes a deponer la actitud unilateral para ir a este ampliado para salir cohesionados, no queremos ver fracturas en el instrumento político”, acotó.

Ningún líder es imprescindible

Rivera precisó que, si bien los miembros del Pacto de Unidad comulgan y comparten muchos aspectos con el líder del partido azul, también tiene diferencias.

En esa línea dijo que para la CSUTCB “no existen líderes imprescindibles”, al ser consultado sobre la renovación de liderazgos, y los señalamientos de que el exmandatario no permite el surgimiento de nuevos líderes, sostuvo que Morales fue presidente durante 14 años, “ahora hay otros actores políticos”.

“El hermano Evo se merece mucho respeto. Cuando haya otro nuevo líder seguro para otro escenario político apoyaremos a ese otro candidato, si amerita el caso; si hay apoyo a uno y otro líder vamos a seguir en la línea de la disciplina política.

En relación a un eventual deseo de Morales de volver a ser candidato presidnecial, Rivera dijo que “está en su derecho aspirar, en este tiempo no podemos hablar de respaldo”, comentó.