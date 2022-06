Cuéllar dice que legisladores del trópico le hicieron creer a Evo que puede respostularse en 2025

Cuellar se ha convertido en uno de los principales críticos al líder del MAS, Evo Morales, y a su entorno de confianza que lo acompañó durante los casi 14 años que gobernó en el país. Y ha anunciado una serie de acciones fiscalización.

Fuente: Opinión

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar dijo hoy que el expresidente Evo Morales ataca a Luis Arce, presidente de Bolivia, porque “le tiene envidia” y porque los legisladores del trópico de Cochabamba le hicieron creer que puede repostularse y entrar en campaña para 2025, informó Página Siete.

“Creo que (Evo) le tiene envidia a nuestro presidente Luis Arce, él tiene envidia porque están en campaña los senadores y diputados del Chapare para la Presidencia para que Morales se postule en 2025”, afirmó el diputado del MAS.

Cuellar se ha convertido en uno de los principales críticos al líder del MAS, Evo Morales, y a su entorno de confianza que lo acompañó durante los casi 14 años que gobernó en el país. Y ha anunciado una serie de acciones fiscalización.

“Creo que es esa la pugna que hay en este momento y esperemos que los legisladores del Chapare no hagan quedar mal, porque hay muchos compañeros de esa región que me llaman y me dicen que quieren cambio y renovación, ya no quieren ser sometidos por estas personas minoritarias como el senador Leonardo Loza, los diputados Héctor Arce, Gualberto Arispe, el dirigente Gerardo García”, explicó.