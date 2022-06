De brillar con Los Wachiturros a convertirse en pastor evangélico

Lucas ‘Kaká’ Caballero fue miembro de Los Wachiturros y, ahora, una década más tarde de su éxito con la agrupación argentina, vive su vida alejado de la fama.

Fuente: larepublica.pe

Los Wachiturros fue una agrupación de música argentina que superó la barrera de YouTube y se convirtió en una sensación en el continente sudamericano. Hoy en día la banda ya no existe, y cada uno de sus miembros tomó su propio camino. Entérate qué fue de la vida de ‘Kaká’, cuyo nombre real es Lucas Caballero.

Caballero fue entrevistado por el programa “Nosotros a la mañana”, de Canal 13, en Argentina, y dio a conocer el giro de 180 grados que tomó su vida tras salir de la banda. Hace más de 10 años, siendo aún un adolescente, alcanzó la fama con la reconocida agrupación de reggaetón y cumbia.

Los Wachiturros tenían solo 16 años cuando se hicieron famosos. Foto: AFP

“Nosotros tuvimos fama de verdad. Todas las bandas que salieron ahora hacen lo que hacíamos nosotros: remix”, indicó el popular ‘Kaká’, quien reveló que, de niño, su familia se encontraba en la pobreza, fue víctima de bullying y esta oportunidad le ayudó a superarse económicamente. Sin embargo, también reconoció que cayó en las drogas: “Tuve adicciones y probé de todo” .

Dijo que, a pesar de que se encontraba en el pico de su carrera y era conocido, no se sentía feliz, y que algo le faltaba. “No le encontraba sentido a la vida ni a todo lo que hacía… Somos seres humanos de carne y hueso, tenemos emociones. Pasamos por cosas buenas y por cosas malas. Esas cosas malas yo las tenía en mi corazón y no encontraba con qué desahogarme”, sostuvo.

“Llegué a tocar fondo. Estaba lastimando a toda la gente que me rodeaba y dije ‘no, basta, no quiero más esto en mi vida’ ”, añadió. Asimismo, Caballero recalcó que su salvación fue acercarse a Dios y que la religión le hizo tomar la decisión de cambiar su vida. “Yo estaba resentido, dolido con ese mundo en el cual hoy en día me encuentro”, dijo.

Del mismo modo, contó que fue su mamá quien le convenció de ir a la Iglesia. “El día que fui estaba el pastor predicando y, con todo lo que decía, yo sentía que estaba contando mi historia”, declaró. Finalmente, dijo que narra esta experiencia como consejo a los más jóvenes, quienes pueden marearse con la fama.