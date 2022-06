Despiden a 63 funcionarios de juzgados disciplinarios, pero los invitan a postular de nuevo

En 10 años de vigencia de estos juzgados no se conformó un reglamento de carrera para este trabajo

El Consejo de la Magistratura encontró una serie de irregularidades en los 21 juzgados disciplinarios del país y resolvió despedir a 63 funcionarios; sin embargo, el presidente del ente judicial, Marvin Molina, dijo que los despedidos pueden volver a presentarse a la convocatoria que sacarán en los próximos días.

“Sin vulnerar ningún derecho constitucional, los actuales funcionarios tienen toda la libertad de volverse a presentar y seguramente si están en condiciones para continuar con su trabajo, pues así será”, dijo en conferencia de prensa al informar que los despidos serán ejecutados en estos días.

En abril de este año el Consejo de la Magistratura informó de la intervención de los 21 juzgados disciplinarios, luego de conocerse el escándalo de jueces que estaban liberando a feminicidas condenados. En una primera revisión se decidió procesar a 11 jueces, pero la revisión continuó y este martes se conoció la decisión final.

“Después del análisis de esta intervención que se ha realizado a 999 expedientes hemos encontrado más de 400 casos de responsabilidad disciplinaria, sobre todo por retardación injustificable de justicia disciplinaria en el país” dijo Molina.

Solo en el departamento de Santa Cruz no hubo ni un juez o funcionario judicial destituido por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones en los últimos cinco años, pese a que se presentaron más de 200 denuncias contra jueces y funcionarios jurisdiccionales, informó Molina.

Dijo que son tres funcionaros judiciales en cada juzgado disciplinario, los tres serán removidos de sus cargos y lamentó que en algunos casos hay personas que se han enquistado en el Órgano Judicial manipulando el ingreso a la carrera judicial, “porque no existe un reglamento de carrera, no existe aplicación del subsistema de ingreso, no podemos aplicar el subsistema de evaluación en estos cargos administrativos”, dijo, pese a que ya son 10 años de vigencia de estos juzgados disciplinarios.

