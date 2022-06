Desvelan los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira y Gerard Piqué pusieron fin a su relación de casi 12 años con un comunicado conjunto, esto después de que en España se diera a conocer la noticia de una supuesta infidelidad de parte de futbolista del Barcelona.

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero después de varios días, la especulación y las versiones que afirman lo sucedido siguen saliendo a la luz.

Los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira en Redes Sociales

Algunos medios indican que la expareja ya tenía algunos problemas y que habían acordado tener una ‘relación abierta’, pero fue la cantante colombiana la que, hasta hace unos meses, todavía le dedicó tres publicaciones a Piqué, mismas que él no reaccionó ni respondió.

La primera fue el 14 de febrero cuando le dedicó un mensaje por el Día de San Valentín, en una foto donde ella se encuentra muy sonriente.

La segunda fue cuando Piqué cumplió 600 partidos con la camiseta del conjunto azulgrana: ¡»600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional».

Y la tercera se dio cuando el Barcelona venció al Real Madrid en el Clásico español, al término del encuentro, Shakira aseguró: «Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!»

¿Por qué se separaron Piqué y Shakira?

Todo indica que la ruptura entre Shakira y Piqué se dio tras la información que dio a conocer la periodista española Laura Fa a través de su podcast ‘Mamarazzis’, donde aseguró que el jugador le fue infiel a la cantante: «Shakira lo ha pillado con otra y se van a separar», días después de esta noticia, la cantante hizo oficial la separación con un comunicado conjunto.