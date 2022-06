¿Dónde está mi hija?, activistas ven que Gobierno es insensible ante ola de feminicidios y violencia

La activista asegura que las mujeres asesinadas son solo “cifras” para la Fiscalía, el Gobierno y la Policía.

“¿Dónde está mi hija? Su muerte no puede quedar impune”, implora con la voz quebrada Victoria Cruz, mamá de Jessica R. (25), la cantante y presentadora de televisión que fue encontrada sin vida el pasado 6 de abril en su departamento en la ciudad de La Paz. Han pasado más de dos meses del deceso y aún su progenitora peregrina por justicia porque cree que su hija fue víctima de feminicidio y no se quitó la vida como hacen presumir los datos que manejan las autoridades policiales.

Michelle Shaw, representante de la Asociación de Víctimas y Familiares de Feminicidio e Infanticidios de Bolivia, cuestiona el trabajo que realizan la justicia y el Estado ante la ola de asesinatos de mujeres y la violencia que se registran cada día en el país. Considera que este tipo de delitos se está naturalizando y que las autoridades de gobierno ya no se sensibilizan ante este tipo de crímenes que enluta y afecta a las familias bolivianas.

“No se visibiliza la justicia que nosotras estamos buscando por la inoperancia de quienes administran la justicia. Lamentablemente, el feminicidio y la violencia se han naturalizado, hablar de la muerte de una mujer es como hablar de cualquier delito, se naturaliza como un robo, ya nadie se sensibiliza ante este problema, mucho menos el gobierno porque no encontramos ninguna solución”, afirma a la ANF.

La activista asegura que las mujeres asesinadas son solo “cifras” para el gobierno, la Fiscalía y la policía. Critica que hasta la fecha no se haya concretado las modificaciones a la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violenciapara frenar casos de violencia machista, intrafamiliar y feminicidios en el país.

“No hay una reforma de la ley 348, no se analiza el Código Penal, estamos peregrinando por justicia, hay casos donde las familias deben peregrinar más de 10 años para alcanzar justicia para sus hijas fallecidas, mientras siguen sumando los asesinatos. Piensan que las muertes solo son datos, no hay políticas para abordar de forma integral este problema, hay leyes que deberían proteger a las víctimas de violencia, pero no se cumplen”, critica.

¡Tú eres el asesino!

Victoria, la mamá de Jessica, desde que encontró a su hija colgada en la puerta de su habitación no tiene paz y ha recurrido a todo tipo de organizaciones de mujeres para buscar ayuda, algunas le han cerrado las puertas, otras la están apoyando. No se derrumba porque quiere encontrar justicia para que su “Jessy” descanse en paz.

Ella está segura que su hija fue víctima de feminicidio, la autopsia dio como resultado un deceso por asfixia mecánica.Asegura que la expareja de Jessica, Ismael Ch. fue el autor del crimen en complicidad de otra mujer. Revela que en el velorio del cuerpo de su hija, el presunto autor llegó como si nada y le aseguró que no fue él quien le arrebató a la vida a la joven.

“Tú eres el asesino, tú le has matado a la Jessy”, le dijo Victoria a Ismael en el velorio, pero el hombre negó el crimen e incluso nombró a sus hijas para jurar que no había cometido el delito. Con sus pocas fuerzas, decidió creerle y ambos lloraron por la pérdida de la joven artista.

Pocos días después, cuando fue al departamento de su hija a recoger sus pertenencias, los vecinos le comentaron que Ismael frecuentaba el inmueble y que incluso el día de la muerte de Jessy, el 4 de abril, además de dos días después seguía yendo al lugar. También se enteró que el hombre maltrataba a la joven. Fue cuando recordó, unos días antes del deceso, que su hija llegó a su casa llorando y le comentó que había tenido una pelea con su pareja y que éste le había quitado su celular y sus lentes.

“Le dije ‘tú eres el asesino, tú eres’, pero él se ha negado (…). Mi hija ha fallecido el 4 de abril y me enteré que dos días antes habían viajado a Oruro, después de eso han tenido la pelea, mi hija vino a mi casa, el lunes se regresó a su departamento, pero antes le llamó a este hombre de mi celular para que se lo devuelva sus cosas. Los vecinos me han contado que este hombre estaba parado con su auto esos días, y que incluso el martes, cuando ya mi hija estaba muerta vino acompañado de una mujer y salían y entraban a su departamento”, recuerda.

Victoria no cree que Jessica se haya quitado la vida y está segura porque hace pocos días se enteró que su hija tenía actividades que cumplir como cantante para los meses de junio y julio.

“Todo ha sido planeado, mi hija no pudo haberse matado por la posición en la que estaba, yo la encontré colgada de una bufanda y su cuerpo estaba inclinado hacia atrás, no hay una carta póstuma. Si ella hubiese querido matarse, hubiese dejado una. En estos días me han llamado y había tendí contratos para estos meses de junio y julio, ella amaba cantar, siempre lo ha hecho desde muy pequeña. Eso aumenta mis dudas”, afirma.

El pasado 6 de abril Jessica fue hallada sin vida en su departamento ubicado en la avenida Entre Ríos. El cuerpo de la mujer se encontraba colgado en una puerta y en un principio se presumía que se trató de un suicidio.La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se encuentra en la etapa investigativa para la aclaración del caso.

Feminicidios

De acuerdo a un reporte de la Fiscalía General del Estado del 1 de enero al 6 de junio de 2022 se reporta 42 feminicidios, siendo La Paz el departamento con mayor incidencia de casos con 17, seguido de Santa Cruz con 11 casos y Cochabamba con 8.

Eulogia Tapia, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, afirma que cada día los asesinatos son más frecuentes y el gobierno no realiza acciones eficientes para prevenir la violencia contra las mujeres.

Según sus registros sobre asesinatos de mujeres hasta el 6 de junio hay un total de 43 asesinatos de mujeres, pero considera que la cifra es mayor por los crímenes que se registran casi diario en el país.

“Cada día aparecen mujeres muertas en diferentes departamentos. No están funcionando las políticas ni la justicia para prevenir la violencia. Nuestros datos sobre feminicidios difieren de la Policía, de la Fiscalía porque hay feminicidios que se registran como homicidios o accidentes, hay cosas así que pasan y no se sabe. Incluso los mismos abogados de los feminicidas hacen cambiar como suicidios como el caso de la joven Jessica Román y esa es una vulneración”, señala.

Las activistas y la mamá de Jessica coinciden que las autoridades no dan soluciones concretas a las familias de víctimas de feminicidios. Lamentan la ausencia de políticas para proteger a las mujeres y niñas que sufren maltrato y que muchas veces deriva en su muerte por falta de auxilio y medidas de protección. También cuestionan la inoperancia de los administradores de justicia que alargan el sufrimiento de las familias que peregrinan por una sentencia para el asesino de sus seres queridos.

