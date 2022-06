DT de Nacional Potosí denuncia maltrato en camarines por gente de Blooming y dice que hubo un mal arbitraje

Flavio Robatto dijo que él y sus jugadores fueron amenazados en los camarines después del partido del jueves.

Carlos Jordan Paz

​Fuente: eldeber.com.bo

Flavio Robatto, entrenador de Nacional Potosí, denunció después del partido del jueves ante Blooming que él y sus jugadores fueron amenazados por gente de Blooming que, a su parecer, ingresaron a los camarines atentando contra la norma de seguridad para los equipos.

“Vimos que más de 20 personas invadieron el campo, si uno entra a los pasillos hay mucha gente amenazándote. Blooming es un club grande y no necesita de estas cosas, declaró el DT al programa Laboratorio de Tigo Sport.

Según el estratega argentino, Nacional Potosí mereció clasificar a semifinales del torneo Apertura y reclamó por el mal arbitraje en el partido revancha contra los celestes.

“Creo que merecimos pasar, pero hoy pasó un equipo que respeto mucho, pero al fútbol no juegan nada. Además, fue difícil y no jugamos once contra once en cancha. Nos han cobrado como 30 faltas. Sabía que pasaría esto y no quiero decir nada contra el arbitraje para no tener sanciones”, sostuvo el adiestrador, quien considera que Blooming ganó el segundo duelo porque “golpeó en momentos claves, al final del primer tiempo y al final del partido”.