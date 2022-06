El Alto: Diálogo con padres de familia se empantana y piden mediación de la Iglesia

El diálogo entre autoridades de la Alcaldía de El Alto y la Coordinadora Regional de Madres y Padres de Familia (Corempaf), se volvió a empantanar ayer en su tercer intento y ahora el Ejecutivo Municipal pidió la mediación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, para un posible encuentro esta jornada en el Centro de Convenciones a partir de las 10.00 horas.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Invitamos una vez más a entablar el diálogo entre la Alcaldía y la dirigencia de la Corempaf, para este jueves a las diez de la mañana en el Centro de Convenciones y para mediar la reunión se enviarán notas a la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo de El Alto”, declaró a la prensa el alcalde interino, Francisco Quispe.

La reunión convocada para el miércoles no prosperó. Quispe dijo que los representantes de la Corempaf interpretaron “equivocadamente” la nota de invitación enviada el martes pasado para entablar el diálogo con el sector movilizado por presupuesto, desayuno escolar y atención a los establecimientos educativos, entre otras exigencias.

“Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, por recomendaciones de nuestra Alcaldesa estamos prestos al diálogo juntamente con la ayuda del Defensor del Pueblo y de la Iglesia Católica”, señaló el alcalde interino.

INSENSIBLE

Mientras el principal representante de la Corempaf, Evaristo Cruz, calificó de “insensibles” a las autoridades municipales, que a su entender dan vueltas para no abrir el diálogo, aplazándolo con uno y otro justificativo pese a las huelgas de hambre protagonizadas por los padres de familia, siendo que el primer piquete ya cumplió el décimo día de huelga.

“Paralelamente a estas medidas de presión, ya se ha anunciado que se estaría lanzando la convocatoria al paro indefinido en la ciudad de El Alto, que será esporádico, vemos que son ineptos para abrir el diálogo el no poder responder a nuestras preguntas, el no poder responder a nuestras demandas a nuestras necesidades, que digan que no pueden y nosotros vamos a buscar otras alternativas de solución”, indicó.

La Corempaf, el martes pidió la renuncia de dos autoridades municipales para iniciar el diálogo, sin embargo, el miércoles se presentaron a la reunión con la Alcaldía, pero fueron limitados en su participación y la reunión no pudo dar inicio.

El Alcalde interino dijo que pidieron a los dirigentes dialogar con 20 o 30 representantes de las juntas escolares de los distritos y en un lugar neutro, para cuidar la salud, debido a los casos de covid-19 que, indicó, “se puede generar en reuniones masivas”.

“Sabemos que todo esto es político, lo político lo están queriendo hacer avanzar más allá, pero nosotros tenemos entendido que los verdaderos padres de familia no están de acuerdo con esta situación, lamentamos por los padres de familia de los piquetes de huelga que están siendo utilizados políticamente”, acotó Quispe.

Aseguró que incluso pidieron a la Corempaf dialogar con 20 o 30 representantes de las juntas escolares de los distritos y en un lugar neutro, la convocatoria a un grupo reducido fue para cuidar la salud, debido a los casos de Covid-19 que se puede generar en reuniones masivas, pero la dirigencia se enfrasca en que el diálogo tiene que ser con asistencia de todos los padres de familia.