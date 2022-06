El trasfondo político en las protestas en El Alto; Eva Copa apunta al bloque radical del MAS

El conflicto bajó de tono y existen personas denunciadas ante la Fiscalía por las retenciones de funcionarios de la Alcaldía de El Alto. Eva Copa, crítica de Morales, avanza en el diálogo y acusa al líder del MAS de estar detrás de las protestas.

El Alto decidió alejarse del Movimiento Al Socialismo (MAS). Las últimas dos gestiones los candidatos masistas fueron derrotados. La primera vez por Soledad Chapetón y la segunda por Eva Copa, quien fue senadora del MAS, pero decidió alejarse debido a que Evo Morales impuso su postulante. Ahora, denuncian que el ala dura del partido azul está tras los conflictos que se dieron los últimos días en la ciudad alteña.

El Alto tuvo días complicados la semana pasada por las protestas de padres de familia que exigían mejoras en la educación, pero también pedían mejoras en el desayuno escolar. Incluso se llegó a tomar por un momento la sede de la Alcaldía de El Alto.

Copa apunta a los concejales del MAS en El Alto de estar tras las protestas y la toma de la infraestructura edil. La alcaldesa también acusó a Evo Morales de alentar estos conflictos.

“¿Mi renuncia va a hacer que tengan colegios modelos? Este problema no es de ahora, viene de hace muchos años. Este es un tema político y hoy (viernes) lo ratificamos con esta actitud de los dirigentes afines al ala radical del MAS, que lo único que buscan es la desestabilización de mi gestión”, protestó la alcaldesa.

Copa fue senadora del MAS en la pasada legislatura y luego de la crisis de 2019 asumió la presidencia del Senado. Ocupó ese cargo y poco a poco se fue distanciando de Evo Morales, quien estaba en México y Argentina con asilo tras salir del país luego de renunciar a la Presidencia de Bolivia.

Copa hizo campaña para que Luis Arce y David Choquehuanca ganen las elecciones de 2020, pero en las subnacionales de 2021 recibió un revés del ala dura del MAS, en especial de Evo Morales, quien decidió que Copa no sea candidata del MAS para la Alcaldía de El Alto. La empujaron y tuvo que renunciar al partido.

La exsenadora decidió participar en las elecciones con la agrupación Jallalla y arrasó en los comicios. Obtuvo el 68,7% de apoyo, mientras que Zacarías Maquera -el candidato del MAS avalado por Morales- solo logró 19,1% de votos.

El MAS nuevamente fue derrotado en El Alto. Ya había pasado con Édgar Patana, quien intentó buscar la reelección avalado por Evo Morales en medio de críticas de dirigentes alteños, pero fue derrotado por Soledad Chapetón, quien llegó a la Alcaldía de El Alto con Unidad Nacional (UN), partido de Samuel Doria Medina.

Dura con Evo

Eva Copa muchas veces tuvo discursos duros contra Evo Morales y sus exministros. “Carajo, les quiero decir a esos señores, que yo sí tuve el valor de quedarme aquí y luchar por mi gente y no me escondí y no me escapé”, dijo en una oportunidad. Casualmente, una de las ex colaboradoras de Morales es ahora concejal del MAS: Wilma Alanoca fue ministra de Culturas y ahora hace oposición a la gestión de la alcaldesa.

“Toda esta actitud está claramente direccionada, por una línea política del MAS, pero a pesar de este problema les convoco a los padres de familia a que recapaciten y reflexionen, porque lo que están haciendo no es nada bueno para la ciudadanía alteña que se vio perjudicada. Evo Morales quiere desestabilizarme. Soy la única que salió al frente a defender al presidente Luis Arce. Fuimos sinceros con él y le dijimos que vamos apoyar toda su gestión, y alguien que quiera desestabilizar su Gobierno se va a ver con nosotros, (con) todos los alteños”, dijo Copa el viernes tras llamar al diálogo.

Esa posición mostró que en El Alto existen seguidores de Morales que buscan dañar la gestión de Arce y de Copa. La alcaldesa es muy cercana a Choquehuanca, quien tiene diferencias con Evo.

Rudy Llampa es dirigente de la Coordinadora Regional de Padres y Madres de Familia de El Alto. A él lo acusan de coordinar acciones con Evo Morales con el fin de desestabilizar la gestión de Copa.

“Nosotros tenemos una serie de peticiones en nuestro pliego. No creo que pedir mejores condiciones para que nuestros hijos estudien sea una demanda política. Me acusan de ser ala dura del MAS. No es cierto. Solo estamos pidiendo mejores condiciones para que nuestros hijos puedan estudiar. La alcaldesa (Copa) y sus funcionarios están desviando la información y quieren mostrarse como víctimas”, dijo Llampa.

La Coordinadora Regional de Madres y Padres de Familia (Corempaf) demandan la reposición del Plan Operativo Anual (POA) 2021 y 2022, el incremento del presupuesto de educación, mejorar infraestructura y equipamiento, medidas de bioseguridad y desayuno escolar en las unidades educativas.

Acción política

Elvin Linares, vocero de la Alcaldía de El Alto, calificó como una acción “política” la movilización de los padres de familia. El funcionario relató que el jueves pasado se tuvo que evacuar a Eva Copa de su domicilio porque tenían información de que iban a atacarla.

“Es claro que don Evo Morales está detrás de este tipo de movilizaciones, por eso que no quieren entrar al diálogo. El señor Rudy Llampa señaló con claridad: haya o no diálogo nuestras movilizaciones siguen, en ese sentido el señor Rudy Llampa, que es acólito de don Evo Morales, también esta accionando de forma política”, afirmó Linares.

La concejala Alanoca desmintió estar tras las protestas realizadas en El Alto, pero aclaró que apoyará las demandas que sean por el bien de la población alteña.

“Se ejecutó el 0,54% de todos los ítems destinados a Educación, que es algo de 158 millones de bolivianos. Esto va para mantenimiento de unidades educativas, desayuno escolar y demás. No ejecutaron un peso en varios ítems y se hizo muy poco en el mantenimiento de las unidades educativas. Es por esto el reclamo de los padres de familia, esto molesta a la gente y por eso se moviliza”, aseguró Alanoca.

El Alto inició una serie de protestas contra la alcaldesa que ya no es parte del MAS. Algo similar ocurrió en municipios de Santa Cruz, donde se hizo bloqueos y se vio a Evo Morales participando de reuniones con dirigentes. Copa ya había denunciado que el exministro Juan Ramón Quintana tiene su oficina en Senkata y desde ahí planifica movilizaciones.

Ayer, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó a El Deber Radio que este tema compete a la Alcaldía de El Alto y que como Gobierno garantizarán la seguridad en caso de que surjan nuevamente protestas.

Fuente: El Deber