Estados Unidos pide a ciudadanos que reconsideren viajar a Perú: especialistas advierten que podríamos llegar a nivel de riesgo 4

Fuente: Infobae.com

Este miércoles, en la página de Viajes del Departamento de Estado de los Estados Unidos se puede ver que el nivel de alerta del Perú pasó de 2 a 3. Esto quiere decir que el gobierno recomienda a sus ciudadanos replantear la idea de viajar al país al considerar que el riesgo de sufrir delitos o actos de terrorismo ha aumentado en algunas zonas.

Señala que esta advertencia implica “evitar los viajes debido a serios riesgos para la seguridad”. Asimismo, piden de manera expresa no viajar a Loreto, en la frontera con Colombia y Ecuador, ni a la zona del VRAEM, el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro por la presencia de terrorismo .

Infobae consultó con expertos del sector turismo para evaluar qué impacto podría tener esta medida. Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), recordó que estábamos en el nivel 2, y nos había costado muchísimo llegar a esa escala, que solo implica tener cuidado. Mientras que el nivel 3 ya implica riesgos y eso básicamente se ha generado por los paros en el transporte y algunos hechos de violencia en el interior del país, especialmente con la zona de Las Bambas.

Para Canales, el tema del narcotráfico es permanente, y esa advertencia siempre está presente, pero focalizada en la región Loreto, y en la zona del Vraem.

“Esta advertencia normalmente los millennials no la siguen, saben que de por sí hay un riesgo de venir a países latinoamericanos, pero no desanima el viaje. Donde hay una mayor afectación es en el segmento de los seniors, turistas mayores a 60 años, o cuando las compañías de seguros señalan que no debes viajar a los países que tienen riesgo, ya que el seguro de vida o de viaje no aplica. Ahí se da la afectación total”, precisó.