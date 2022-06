Evo dice que se demostró el «golpe» y pide juicio penal para Áñez por las masacres

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, se refirió este domingo a la sentencia que recibió Jeanine Áñez, de 10 años, por el caso “golpe de Estado II” y dijo que más allá de la pena impuesta el fondo es que se demostró que hubo una interrupción del gobierno democrático.

Fuente: lostiempos.com

“Así hubieran sido dos, tres, cuatro, cinco años de cárcel, el fondo es que la justicia dice que hubo golpe de Estado, Áñez no respeto la Constitución, hubo ruptura del orden constitucional. Es lo más importante, al margen de los años de sentencia”, dijo en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

“No sé cómo han nominado golpe II debía ser golpe I porque está hablando de esa demanda que no se ha respetado la Constitución”, cuestionó.

El Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz sentenció en primera instancia el viernes 10 de junio a 10 años de cárcel a la exsenadora Jeanine Áñez por asumir la presidencia en la crisis de 2019.

Más juicios

Morales anunció que ahora se iniciarán los juicios por “los genocidios”, las masacres ocurridas en Huayllani (Sacaba) y en Senkata (Sacaba).

En su opinión, corresponde que los procesos se realicen en la justicia ordinaria y no en un juicio de responsabilidades.

“Viene el próximo paso, seguramente, va ser un debate permanente, qué va a ser del genocidio, qué va a ser de los delitos de lesa humanidad”, dijo.

Siguió: “Sólo quiero comentarles que en una reunión convocada por el presidente Lucho Arce (con el Pacto de Unidad y otras organizaciones) casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”.

“Yo entiendo qué es juicio de responsabilidades que en la Asamblea se va dar un debate político si la Áñez es responsable o no es responsable. Y ahí son decisiones políticas, hay dos tercios o no hay dos tercios. Pero, después del fallo ya no hay debate sobre el juicio de responsabilidades como la sentencia dice que hubo golpe, pues, corresponde un proceso penal, un juicio ordinario”, declaró.

En cuanto, a que la defensa de Áñez recurra a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó: “La CIDH tiene que respetar la soberanía jurídica de Bolivia; no son mandones, no son patrones, no son gendarmes para imponer en Bolivia”.