Fernando Costa: “Nuestra fecha tope para contratar al entrenador de la selección es agosto”

El presidente de la FBF confirmó a DIEZ que vetaron a Erwin Sánchez como candidato a dirigir la Verde por sus declaraciones en La Paz después del partido Bolívar-Oriente. Habló del perfil que tienen para contratar al nuevo DT, de la Casa de la Verde, del VAR y de los juicios por hechos de corrupción.

Ángel Fernando Costa Sarmiento preside la Federación Boliviana de Fútbol desde noviembre de 2020. Asumió tras el fallecimiento de César Salinas en junio de ese año y una posterior elección en el máximo ente del balompié nacional.

Hoy cuenta con el apoyo de la mayoría de los clubes de la División Profesional y de las asociaciones afiliadas, que le posibilitan gobernar con estabilidad.

Su comienzo fue polémico y candente por una charla que tuvo con los jugadores de la selección y cuyo video se hizo viral, previo a un encuentro por Eliminatorias, pues anunció duras medidas con personas que fueron apuntadas de hechos de corrupción en la FBF antes de asumir el cargo.

Hoy, Costa comanda una Federación con muchos retos y responsabilidades por cumplir como la de elegir nuevo entrenador para la selección, la construcción de la Casa Verde en La Paz y la gestión para que Santa Cruz sea subsede del Mundial 2030, lo cual ocasionará la construcción en la capital cruceña de un estadio para 60 mil espectadores, un anhelo que la región oriental espera desde hace mucho tiempo.

Costa estuvo la semana pasada de paso de Santa Cruz tras asistir a una reunión importante en Europa en representación del fútbol boliviano. DIEZ aprovechó para tener una charla cara a cara y hablar de temas que el país futbolero necesita conocer.

¿Qué gestiones está haciendo para que nuestro fútbol pueda mejorar?

Ni bien asumimos hemos realizado gestiones a nivel Conmebol y FIFA para mejorar nuestras relaciones y conozcan la realidad del fútbol boliviano, especialmente su problemática y sus propuestas de solución que es lo más importante para nosotros.

He tenido la oportunidad de reunirme con Gianni Infantino (presidente de la FIFA) en París, que inauguró una oficina en esa ciudad porque tiene una mejor logística y que está a disposición de todos los miembros de FIFA. En esta oportunidad le expuse la urgente necesidad de ejecutar el proyecto de la Casa de la Verde ya que tenemos un objetivo de participar en el próximo Mundial de EEUU, Canadá y México.

Le informamos que queremos contar con un cuerpo técnico de primer nivel que pueda administrar un proyecto desde este año para lograr resultados que toda la afición quiere.

-Ha tocado dos temas importantes: la construcción de la Casa de la Verde y de la contratación del nuevo entrenador de la selección. Vamos por parte, ¿en que se avanzó sobre el primero cuyo terreno se compró en La Paz?

Ni bien asumimos en la Federación hemos logrado resolver todos los requerimientos de las empresas que han auditado este proceso de compra del terreno en base a denuncias que han llegado tanto a FIFA, a la Conmebol y a la misma Federación. Han sido tres las empresas auditoras y todo ha sido positivo.

¿Se demuestra que hubo corrupción en la compra de estos terrenos?

No hemos podido demostrarlo. FIFA y Conmebol han sido muy exigentes en cuanto a la documentación que nos exigió sobre licitaciones e invitaciones públicas y todo se ha cumplido en base a los preceptos que pidieron para después hacer los desembolsos de cada una de las fases de este proyecto.

¿Entonces todo está en orden, la FBF cumplió con requerimientos exigidos por FIFA y Conmebol?

Si, ya que una vez que recibimos el visto bueno de las referidas empresas auditorias hemos iniciado el proceso. Nos han pedido un estudio de suelo completo; es decir, un estudio geotécnico que ya fue presentado. La FIFA nos recomendó que incorporemos a nuestro presupuesto general un ítem de muro de contención.

Estamos en esa fase y para ellos hablamos con empresas que puedan cotizarnos la edificación de esos muros, la construcción de un sistema hídrico para tener agua en toda la infraestructura y construir en la parte más sólida el sector de servicios, hospedaje y gimnasio.

He sido detallista en estos temas cuando conversé con el presidente de la FIFA para que se haga lo más pronto posible esta obra y así nos agilice los recursos para su construcción.

Ahora, lo que pretendemos es adjudicar a una empresa auditora que se haga cargo del proceso de licitación para que administre esta responsabilidad en una franca política de transparencia, pues queremos evitar cualquier tipo de susceptibilidad y conflictos en este tema.

¿En otras regiones del país como Santa Cruz se tendrá también una Casa de la Verde?

En ese objetivo estamos porque también queremos tener en Cochabamba y otras regiones. Esto se quiere hacer en un futuro inmediato porque hay actores privados que incluso están ofreciendo en calidad de donación predios que la FBF pueda utilizarlos para la construcción de nuevas obras.

A esto se suma la Asociación Cruceña de Fútbol que tiene predios propios y que quiere cedernos para nuevos proyectos. Aplaudimos y agradecemos estas iniciativas y ni bien contemos con presupuestos disponibles desarrollaremos nuevas infraestructuras en esos lugares.

¿Ejecutará estos proyectos en su gestión?

Es parte del plan estratégico de nuestra administración el desarrollar nuevas infraestructuras. Además, nos hemos trazado el objetivo de construirle a cada asociación un centro de entrenamiento.

¿Para Santa Cruz que proyecto hay en concreto?

Queremos hacer un centro de alto rendimiento para darle las mejores condiciones a las selecciones menores, que por lo general se preparan en Santa Cruz. Apuntamos a que cuente con todo el equipamiento en base a nuestros objetivos.

-Hablemos ahora del nuevo entrenador para la selección. ¿Qué de nuevo hay sobre el tema?

La verdad, estamos siendo bastante amplios. Estamos conversando con muchos técnicos nacionales y con muchos de renombre internacional.

¿Es cierto que el comité ejecutivo de la Federación vetó a Erwin Sánchez (DT de Oriente Petrolero) como candidato a entrenador de la selección porque después del partido ante Bolívar dijo que le daba vergüenza ser boliviano?

Se analizó lo que dijo, que me imagino las hizo al calor de un momento de bronca, sin embargo nada es justificable para hacer semejante declaración.

¿Quedó descartado?

Si, se lo descartó de cualquier opción para dirigir a la selección.

¿Un nacional menos entonces?

Lamentamos mucho por la trayectoria que tiene el profesor Sánchez a quien consideramos que aportó mucho a nuestro fútbol.

¿Al argentino Daniel Pasarella ustedes lo buscaron o él se ofreció para dirigir a la selección?

Nos hizo llegar una propuesta. No hemos conversado con él, pero si lo hicimos con otros y avisaremos si es que hay avance al respecto.

¿Cuál es el perfil que manejan en la FBF del nuevo entrenador que quieren para la Verde?

Queremos un entrenador que administre nuestra selección por un periodo amplio, que pueda coordinar con la Federación un cronograma de competiciones para tener espacio para la selección absoluta y las selecciones menores. Sobre el tema, hay un compromiso de las asociaciones de estandarizar sus torneos como también de los clubes de la División Profesional para adecuarse a las propuestas que les haga la dirección de competiciones y así brindar espacios de microciclos a las selecciones nacionales.

Además, nuestro nuevo entrenador debe aprovechar al máximo y enseñar a nuestros jugadores cómo se juega en la altura porque es ahí donde juega nuestra selección. El objetivo es que juegue con velocidad y ahogue a los rivales. No estamos aprovechando esta situación y creo que es por falta de coordinación con los entrenadores.

¿Se maneja la posibilidad de que la selección juegue partidos de las próximas eliminatorias en otras regiones del país?

Es nuestra intención llevar a la selección a las nueve ciudades del país. Por eso estamos reuniéndonos con los gobernadores departamentales para contar con buenos escenarios deportivos. No sabemos si estas presentaciones serán oficiales porque el tema también hay que conversarlo con el nuevo cuerpo técnico.

Ya que hablamos de las próximas eliminatorias, ¿es cierto que se mantendrá el sistema ‘todos contra todos’ para clasificar al Mundial 2026?

Hemos tenido una reunión de secretarios generales de los diez países pertenecientes a la Conmebol, de los cuales ocho votaron por mantener la modalidad todos contra todos porque ven que es mucho más beneficioso desde el punto de vista económico y de planificación. Esto se tiene que ratificar en un consejo de presidentes, pero ya es una señal que ocho de diez tomaron una decisión de mantener el formato actual.

¿Comenzarán en marzo del próximo año?

Hay una fecha tentativa que es en marzo de 2023. Por eso necesitamos ya un nuevo cuerpo técnico que inicie su labor y coordine un plan de preparación con la Federación.

¿Se han puesto una fecha límite para elegir al nuevo director técnico?

Nuestra fecha tope es agosto puesto que es de urgente necesidad conocer los presupuestos que vamos a manejar para vender los derechos de televisión.

¿Hay cifras sobre en cuánto piensan vender los nuevos derechos de televisión de las próximas eliminatorias?

Nuestro objetivo es mejorar sustancialmente lo que recibió la anterior gestión y eso nos va permitir mayor capacidad para poder cubrir los requerimientos del nuevo cuerpo técnico que se haga cargo.

¿Hay interesados?

Ahora estamos en un conflicto con la empresa Mediapro, que adquirió los derechos de televisión de las eliminatorias pasadas porque hay dos interpretaciones al contrato: una de parte de la Federación, que entiende que el contrato finalizó con el último partido de las eliminatorias y la otra es de Mediapro que considera que el vínculo es hasta noviembre, fecha del inicio del Mundial. Esto último nos perjudica, tomando en cuenta que en marzo ya tenemos la nueva etapa de clasificación y nos interesa coordinar previamente partidos amistosos.

¿Cuánto recibió la FBF en el pasado contrato?

Doce millones de dólares

¿Y ahora a cuánto se apuesta?

Apostamos a mejorar sustancialmente y para eso vamos a contratar a una empresa especializada que nos pueda administrar este proceso de adjudicación con el propósito de obtener los mejores ingresos para el fútbol boliviano y desprendernos de cualquier cláusula que nos perjudique en el futuro.

Se conoció que el venezolano César Farías ganaba aproximadamente 80 mil dólares mensuales por dirigir la selección. ¿Mantendrá ese presupuesto para pagar al nuevo entrenador?

Estamos en esas conversaciones. Todavía no hemos llegado a esa fase, pero queremos darle mejores condiciones al nuevo entrenador. No sé si nos resultará más caro pero lo que pretendemos es que nos pueda cumplir con los objetivos trazados. Vamos a esperar porque aún no hemos recibido propuestas económicas de los candidatos.

¿Usted cree que contratando a un entrenador de renombre tendremos una mejor selección?

Para tener una mejor selección depende de una serie de factores. Primero, contar con un cuerpo técnico que pueda adecuarse a nuestros requerimientos, a nuestro objetivo como fútbol boliviano y así ofrecerle buenas condiciones de trabajo. De nada nos serviría traer al mejor técnico del mundo sino le damos las condiciones de trabajo. Además, dependerá también de tener campeonatos que se puedan amoldar a un trabajo de largo plazo.

-Hay futboleros que sostienen que ni trayendo al español Pep Guardiola, que es considerado el mejor entrenador del mundo, la selección mejorará ante la falta de jerarquía y de un buen nivel de nuestro fútbol ¿Se ha planteado usted también esta idea?

Por eso estamos trabajando y apostando por las divisiones inferiores. Tenemos que coordinar desde la base y esto es un trabajo de largo plazo, tal como lo hizo Perú, Chile, Ecuador y Venezuela, que está apostando por el argentino José Pekerman como entrenador. Venezuela con Pekerman está cambiando de chip porque se quiere cambiar el modelo de campeonato y bajo una permanente coordinación, que le está ayudando a tener partidos amistosos ahora mismo.

Nuestra gestión ha estado condicionada al contrato de televisión que firmó nuestro antecesor de jugar con ciertas selecciones, que quizás no era lo pertinente empezar de menos a más para dar oportunidad de que nuestros jugadores más jóvenes puedan ir ganando rodaje. Por eso hay una serie de variables que debemos trabajar con el nuevo cuerpo técnico con una mentalidad a largo plazo y apuntando a nuestro principal objetivo.

¿Pablo Escobar ha sido ratificado como entrenador de las selecciones menores?

El comité ejecutivo lo ha ratificado para que se haga cargo de las menores. Se le dio todo el apoyo y por eso ya hizo dos concentraciones con partidos amistosos internacionales. Queremos darle todas las condiciones para que se pueda desarrollar un buen trabajo. El técnico de la absoluta tiene que trabajar estrechamente con el de las menores porque queremos acabar con las improvisaciones ante los compromisos internacionales.

¿En qué están los procesos judiciales por los supuestos hechos de corrupción que se dieron en la pasada gestión. Hablamos de la compra del terreno para la Casa de la Verde con sobreprecio y los cheques que se giraron a personas particulares?

Hay un informe de auditoría que ha sido público. Se entregó a todos los miembros de la Federación. Hay un monto por recuperar y por este tema hay varios dirigentes observados, que inclusive han devuelto esos recursos a la cuenta de la Federación. Hay montos importantes como los recursos retenidos de tributos en España por vínculos con la empresa Mediapro. Estamos iniciando un proceso en este último tema para recuperar aproximadamente un millón y medio de dólares.

Por eso tenemos que contratar gente especializada en España que pueda gestionar el retorno de esos montos porque debemos inyectar más recursos al fútbol boliviano, tomando en cuenta que hay muchos proyectos por ejecutar, especialmente con las selecciones menores.

-Hablemos del VAR (videarbitraje), que se implementará a partir del torneo Clausura con el fin de apoyar la labor de los árbitros. ¿Usted cree que será sustentable esta iniciativa de parte de los clubes que son los que deben pagar a toda esta estructura de trabajo cada vez que jueguen de local?

Considero que hay un bien mayor y se busca que haya justicia deportiva en cada uno de los partidos de los campeonatos. Ha sido evidente que se ha cometido muchos errores arbitrales y esto daña la estabilidad del fútbol boliviano. Hay que mejorar la calidad arbitral la calidad misma de los partidos. Por eso se está haciendo todos los esfuerzos para que a partir del próximo torneo contemos con el VAR.

Evidentemente habrá una factura importante que asumirán los clubes, sin embargo estamos trabajando para conseguir un sponsor y sobre todo en mejorar los derechos televisivos para permitir que los clubes tengan mayores ingresos. Eso lo decidirán los clubes o el próximo congreso.

En días pasados el entrenador de Bolívar (Antonio Zago) fue un duro crítico por el actual estado de la cancha del estadio Hernando Siles y algo parecido pasó con el del estadio de Colcapirhua donde juegan de local Palmaflor y FC Universiario de Vinto. ¿En qué puede colaborar la Federación para tener mejores canchas en los principales campos deportivos donde se juegan los torneos oficiales?

Es evidente que hay un permanente deterioro en los predios donde se desarrolla el fútbol profesional en Bolivia. Como Federación estamos haciendo gestiones ante las gobernaciones, que en su mayoría son las que administran estos escenarios. Hay un marcado compromiso de estas autoridades de mejorar y realizar inversiones para que puedan mejorar sus respectivos campos deportivos. Nosotros también estamos prometiendo capacitación trayendo especialistas que ayudarán a los clubes para que tengan buen mantenimiento de sus canchas.

Lo mismo vamos apoyar a las gobernaciones y municipios para que puedan beneficiarse de esta capacitación especializada. Es evidente que con buenas canchas los equipos pueden desarrollar un mejor fútbol y por eso es necesario que nuestros escenarios mejoren.

Hoja de vida

-Ángel Fernando Costa Sarmiento nació el 27 de agosto de 1970.

-Graduado en ingeniería comercial y master en administración fue vicepresidente de la Escuela Europea de Negocios y es presidente de la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB). –

-En 2015 asumió la presidencia del club Always Ready, que participaba de los torneos de la División Aficionados.

-En 2018 como equipo de la ciudad de El Alto, el club Always Ready, se coronó campeón de la Copa Simón Bolívar ascendiendo así a la División Profesional del fútbol boliviano luego de 28 años.

-En el 52° Congreso Ordinario realizado el 28 de enero de 2022 en la ciudad de La Paz – Bolivia, con una histórica asistencia del 100% de los miembros votantes fue elegido por mayoría como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para el periodo 2022-2026.