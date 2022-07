Fiscalía dice que hay testigos y declaraciones de la “requisa” realizada al colombiano Tibaduiza

Tras conocerse de la aprehensión de dos policías que supuestamente le arrebataron 6.000 dólares al colombiano Jhon Walter Tibaduiza, el día del triple asesinato en Porongo, este jueves el fiscal departamental, Roger Mariaca reveló que existen testigos de la requisa que se realizó al extranjero en el retén Puesto Méndez, al norte de Santa Cruz. Ambos uniformado serán puestos ante un juez cautelar.

“Se tiene declaraciones de testigos que conocían y estuvieron en el momento que se realizaba la requisa a estas personas, en la que se habla de un motorizado Noah”, manifestó Mariaca en contacto con la prensa.

La autoridad manifestó que los dos uniformados que realizaron la “requisa” al colombiano se encuentran aprehendidos y serán puestos ante un juez cautelar por el delito de concusión, que

“Se tienen los antecedentes en el cuaderno de investigación que seguro serán valorados por el juez de medidas cautelares”, afirmó el fiscal departamental.

La aprehensión de los uniformados se realizó después de que Tibaduiza se contactó con UNITEL y reveló que estuvo retenido por uniformados en Montero.

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí después de que encuentran el dinero me dicen: ya sabemos que no tiene nada que ver ahora no lo queremos ver y se va de mi país”, relató Tibaduiza.