Frases con el sello del alcalde Jhonny Fernández

El alcalde Jhonny Fernández, en una entrevista en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, habló de varios temas, fiel a su estilo, de la extensa entrevista -de poco más de media hora- hemos recopilado las frases más llamativas que dijo en alusión a la bancada opositora, su trabajo y su relación con el Gobierno y la Gobernación de Santa Cruz.

Tik Tok

– “Parece que no le entienden estos muchachos (concejales opositores), me da pena que no se ubiquen”

-“Creo que hay que ir a meterse (al Concejo) con cucharilla… los concejales se dedican a hacer Tik Tok”

-“Mientras están en Tik Tok, el alcalde está haciendo obras, echándole duro”

Proyectos

-“Aunque lloren o griten, se hará» (sobre la reversión de los puestos en mercados municipales)

-«Esa obra quiero hacerla bella» (paso de nivel del cuarto anillo y Urubó)

-“Si la Gobernación no lo hace, lo voy hacer yo ¡Qué me importa!” (nuevo hospital de tercer nivel)

Críticas de los concejales

-“Opinan sobre cosas superficiales. No voy a perder mi tiempo en contestar”

-«Y hablando del tatú, ya le eché el pavimento por todingo el hospital El Tatú”

Gobierno

-“Si el Gobierno quiere hacer obras, ¡qué venga! Por qué me voy hacer el lindo”

Anulación de refrigerios

-“El que quiera comprarse empanaditas, que compre con su plata”

-“¡Chau canastones!, es con su plata”

– “¿Cumpleañitos?, nada adentro, y el que lo haga, chau”