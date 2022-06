Gobernador de Tarija pide a Luis Arce reunirse con autoridades opositoras para enfrentar juntos la crisis

«Atomizándose con los de su partido no ayuda a su gobierno, no ayuda a la democracia y no ayuda al país a salir de esta situación. Desde que estamos en el cargo las nuevas autoridades subnacionales no tuvimos la oportunidad de reunirnos con él», dijo Montes.

A su criterio, el país está marcado por una aguda crisis financiera y una muestra es el hecho de que se importa más de lo que se estaba exportando en materia de hidrocarburos que antes era un ingreso importante para las arcas del Estado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó que hasta el mes de abril Bolivia exportó gas natural por un valor de $us 910,7 millones y las importaciones de combustibles líquidos, entre gasolina y diésel, alcanzaron a $us 985,3 millones.

Sin embargo, YPFB atribuyó esta diferencia al incremento del precio de los combustibles por efecto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El gobernador tarijeño enfatizó que la actitud del presidente Arce es negativa con Tarija debido a que no aporta al desarrollo, ya que el Gobierno central no cuenta con ningún programa o proyecto relevante, ni con los alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS).