Golpe de Estado a la Justicia y confesión, críticas opositoras a revelación de Evo y García

Fuente: Brújula Digital

La oposición criticó las revelaciones hechas por el presidente y vicepresidente del MAS, Evo Morales y Gerardo García, respectivamente, respecto a que el juicio contra la expresidenta Jeanine Añez fue definido en una reunión de ese frente político. Es un “golpe de Estado a la Justicia”, es una confesión, dijeron desde el MNR y CC.

Este viernes, García corroboró la revelación que hizo Morales, en sentido de que hubo una reunión para definir el rumbo del caso “golpe de Estado II”, por el que Añez fue condenada a 10 años de cárcel. Además, anunció que este sábado continuará este encuentro para ver el curso del proceso por Senkata y Sacaba.

Cuando un periodista de Gigavisión le preguntó si es evidente que hubo una reunión para definir el curso del caso “golpe de Estado II”, García respondió: “Sí, participamos y este sábado van a retomar nuevamente esa reunión para poder tomar una decisión (sobre) cuál va a ser el juicio que se va a hacer, si va a ser el juicio de responsabilidades o juicio ordinario… con el presidente, vicepresidente, nuestro hermano Evo Morales y nuestros dirigentes nacionales”.

Ante esa revelación el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Eduardo Siles, afirmó que se trata de un “golpe de Estado a la Justicia”, debido a que se ve que el MAS tiene injerencia en la administración judicial por la que Añez recibió una condena.

Siles cuestionó la actitud del MAS, durante una entrevista con radio Panamericana, debido a que proceso en la justicia ordinaria a la expresidenta Añez, sin dar curso a un juicio de responsabilidades.

Por su lado, el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo que se trata de una “confesión” que señala que la cúpula del MAS decide llevar a la justicia ordinaria a Añez. En este caso, acotó, se deja claro que quien manda es el “jefazo, el caudillo”, al referirse a Morales.

En criterio de Reyes, el juicio “golpe de Estado II”, por el que Añez fue condenada el viernes de la semana pasada, debe ser anulado, debido a que con esas revelaciones queda viciado de nulidad, por la injerencia del MAS.

La revelación de Morales sobre esta reunión política que definió el juicio a Añez fue hecha el domingo. Luego, el martes, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, escribió en su cuenta de Twitter: “Bolivia: preocupa lo revelado este domingo por el ex presidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido de gobierno, en que habrían acordado que la señora Añez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades”.

El relator especial de la ONU acotó que “las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”.

La senadora Centa Rek, de la alianza Creemos, espera que García-Sayán pueda agregar la “confesión de parte” realizada por Morales sobre el control de la justicia de nuestro país, en el informe final sobre la situación de la Justicia en Bolivia que debe presentar ante su sede en Ginebra el próximo lunes 20 de junio.

“Esperamos que se sumen estos últimos hechos, que ha podido constatar el Relator, que ha sido la confesión de parte de Evo Morales junto a Arce Catacora y otros ministros decidieron el linchamiento judicial de la ex presidenta Jeanine Añez. Creo que esto es muy importante, que no puede estar fuera del informe porque prueba todo lo que se había anticipado en el sentido que la Justicia no es independiente, que está cooptada por el poder político”, señaló Rek.