A días de que culmine el mandato de Henry Ara y mientras se efectúa el proceso de elección y selección de un nuevo titular de la Contraloría General del Estado, la autoridad saliente señaló durante una entrevista con LA RAZÓN, que el viernes es su último día de trabajo.

Explicó que solo la Asamblea Legislativa tiene la competencia de decidir sobre el destino del cargo, ya que según cronograma, recién las entrevistas a los postulantes serán entre el 17 y 20 de agosto.

— Seis años de gestión, ¿qué logros de su trabajo destacaría?

— En la Contraloría, lo que vemos principalmente como dice la Constitución, es la administración de los recursos públicos de todas las entidades que reciben recursos económicos del Estado (…) que se administren de forma tal que coadyuven a los objetivos del país y eso está ligado a la planificación.

Una de las preocupaciones que me tocó observar, y uno de los proyectos que tenía, era que en Bolivia gastábamos los recursos en cumplimiento de la norma, pero no vinculado al cumplimiento de objetivos, por ello destacamos hacer una evaluación de la planificación de las entidades.

Si la planificación está clara, generamos una organización con sistemas para que el gasto no sea solo funcional, sino por objetivos para luego ejecutar.

— Entonces, ¿hubo una innovación en esa área?

— Sí, tenemos una Unidad de Auditorías de Planificación que evalúa el cumplimiento de la planificación de las entidades públicas.

— Menciona bastante el trabajo en el área de la planificación, ¿cumplen las entidades públicas con lo establecido?

— Vimos en 2017 y 2018, en nuestro primer diagnóstico, que había problemas en la planificación puesto que, tradicionalmente, los ministerios no generaban la línea de planificación para los ámbitos departamentales y municipales, y es necesario que los ministerios sean cabeza de sector para el cumplimiento de objetivos.

Había una desarticulación de los planes, cada quien planificaba por separado. Algunos se habían vuelto planificadores de presupuesto, es decir, ¿cuánto me da el Estado y cómo lo gasto?, conforme a la ley, pero no planificando en cumplimiento a los objetivos.

La Contraloría nunca tuvo una Unidad de Auditorías de Planificación, generamos un equipo especializado para la evaluación.

— En su gestión se vivió la pandemia, ¿hubo cambios en el trabajo que realizaron?

— En ese periodo nuestro trabajo se abocó a ver si realmente habían las vacunas, si llegaron de forma correcta a los beneficiarios; luego entramos a ver la adquisición de insumos; hicimos supervisiones porque en muchos casos se pagó, pero no llegó el producto o arribaron los insumos cuando pasó la parte crítica de las olas.

También observamos una serie de insumos que no tenían nada que ver con la pandemia; identificamos indicios de responsabilidad penal y responsabilidades civiles en el nivel departamental, municipal e incluso ministerios.

— Hay críticas de los partidos de oposición de que en la Contraloría hay afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y no se hizo auditorías y supervisiones a firmas estatales, ¿es así?

— El 70% de nuestras intervenciones tiene que ver con el partido de Gobierno y no porque la Contraloría quiere ir contra ellos o la oposición, sino porque al ser el partido mayoritario, tiene mayor representatividad en gobernaciones, municipios y otros.

— ¿Hubo algún tipo de injerencia en alguna auditoría?

— Se tiene que entender que la independencia de la Contraloría no nace solo del mandato de la Constitución, la independencia está en la forma piramidal de trabajo, porque la institucionalidad de esta repartición repercute en que el funcionario que hace la auditoría no tenga que recibir órdenes directas para excluir a alguien. En una auditoría o supervisión intervienen casi 40 servidores públicos, empieza con el equipo que está comandado por un supervisor, ello tiene la evaluación de un gerente, luego viene un proceso de inspección, después pasa por la aprobación del subcontralor y al final lo evalúo, observo o pido alguna explicación como Contralor. Una auditoría se basa en un análisis de documentación.

— ¿Hay independencia?

— En la Contraloría, la independencia se la instrumentaliza en que todos son funcionarios de carrera, el auditor no tiene vinculación con ningún partido político, por integridad y ética no debería; la independencia radica en eso, de que el servidor público sepa que tiene estabilidad laboral, no depende de nadie. Y los procesos de selección son transparentes y públicos, hay poca movilidad de personal. Es por eso que el auditor con muchos años en la Contraloría es muy requerido en las instituciones públicas, pues tiene todas las capacidades para desarrollar su puesto con profesionalidad.

— Está en proceso la elección de una nueva autoridad, pero, se avizora un empantanamiento al igual que en la designación a Defensor del Pueblo, ¿qué pasará con su cargo?

— La Constitución es clara, de la forma de elección de la Contraloría dice que es competencia única de la Asamblea Legislativa. Es más, en la Constitución de 2009 hubo un conflicto puesto que establecía la facultad de nombramiento a la Asamblea y al Presidente, eso se aclaró mediante una ley interpretativa, porque el anterior Contralor estuvo siete años y medio. Dicha norma aclarativa señala que todo el nombramiento y proceso de selección corresponde a la Asamblea Legislativa.

— ¿Seguirá en el cargo hasta que designen su reemplazo?

— Sobre la culminación de mi mandato, está establecido en la Constitución, fui posesionado el 1 de julio de 2016 y el 1 de julio de 2022 es mi último día, debo dejar la Contraloría General del Estado. Sobre la nueva autoridad, es un tema que corresponde al Legislativo ver qué harán conforme a sus competencias, ¿quedarme?, no tendría, porque no hay mandato.

— De acuerdo al cronograma, recién a mediados de agosto serán las entrevistas a los postulantes a la Contraloría, ¿quién estaría en el cargo?

— El tema es que la misma Constitución no establece el interinato, es un tema muy complicado, ¿qué mecanismo usaría la Asamblea para nombrar un interino?, no me compete ese análisis. Soy un contralor orgulloso por todos los logros que se han hecho, incluso reconocidos internacionalmente. Me voy muy contento, corresponde a la Asamblea; y espero que la oposición y el oficialismo puedan ponerse de acuerdo y no generar este empantanamiento.

PERFIL

Nombre: Henry Lucas Ara Pérez

Nació: 2 de abril de 1964

Profesión: Abogado

FUE SUBCONTRALOR

Es graduado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba y cuenta con un diplomado en docencia administrativa. Fue asesor de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y fue Subcontralor General desde 2011 hasta junio del 2016.