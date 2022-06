La Iglesia Católica afirma que debe haber una ‘investigación seria’ sobre la crisis de 2019 porque hay ‘muchos responsables’

La Confederación Episcopal Boliviana (CEB) consideró que se debe realizar una “investigación seria” sobre el conjunto de hechos ocurridos durante la crisis de 2019 en el país debido a que hubo “muchos responsables”.

El vicepresidente de la CEB, monseñor Ricardo Centellas, en entrevista con el programa La Mañana En Directo de ERBOL, afirmó que los administradores de justicia deben identificar a los autores y establecer, con pruebas evidentes, la participación que tuvieron en las jornadas de movilizaciones.

De hecho, hizo mención a las movilizaciones por el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando se rechazó la reforma a la Constitución Política del Estado para viabilizar que los mandatarios, Evo Morales y Álvaro García, de ese entonces, puedan repostular a una nueva elección.

“Por supuesto que hay responsables (de la crisis de 2019) pero es la administración de Justicia la que tiene que buscar a los responsables con pruebas evidentes. Yo creo que no es una sola persona la responsable, hay muchos responsables, no podemos olvidarnos del 21F”, afirmó.

Centellas dijo además que en 2019 el “fraude era evidente” e hizo mención al informe de la Organización de los Estados Americanos(OEA), sobre los comicios anulados de ese entonces, que fue el “punto que desató las cosas”.

“Creo que amerita todo lo que paso en 2019 una investigación seria, esto es lo que no se ha hecho, se han hecho muchas investigaciones muy parcializadas, antojadizas y esto no nos ayuda a un punto de decir, tales grupos, tales personas son los responsables, porque aquí no ha un chivo expiatorio, eso no soluciona el problema”, aseguró.

La exmadantaria Jeanine Añez fue sentenciada el 10 de junio a 10 años de cárcel dentro del juicio denominado Golpe de Estado II. Este hecho desató una serie de reacciones de la oposición que reivindicaron que su mandato fue constitucional tras el “vacío de poder” por la renuncia de Morales.

Junto a la exmandataria, varios exjefes militares y policiales también fueron sentenciados dentro del mismo proceso.

Fuente: erbol.com.bo