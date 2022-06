‘La lucha sigue y seguirá’, el lema de los indígenas

Varias organizaciones están listas para reeditar las movilizaciones de hace más de 10 años, cuando se produjo la gran marcha por la defensa del Tipnis.

Fuente: El Deber

Alistan todas las medidas para proteger el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Los dirigentes indígenas advierten con medidas si es que el Gobierno decide retomar el proyecto carretero por medio del área protegida. Existen organizaciones y defensores ambientales que apoyan la defensa de este territorio.

Benigno Noza, presidente de la Subcentral Tipnis, se mostró sorprendido por la nueva intención de ingresar al área protegida para terminar la carretera. El dirigente aseguró que tienen acuerdos con autoridades regionales de Beni con el fin de evitar obras en el Tipnis.

“Nosotros tenemos todo el apoyo de las autoridades y así seguiremos defendiendo nuestro territorio. No puedo creer que sigan con la intención de ingresar a nuestro territorio con el fin de explotar nuestros recursos naturales y llevarse las ganancias”, reprochó Noza.

El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, abrió la posibilidad de “terminar los 70 kilómetros” de carretera que falta en el Tipnis. El cívico dijo que es un “anhelo” del departamento beniano concluir esa vía por medio del área protegida con el objetivo de lograr conexión con otras regiones del país y no depender de la carretera con Santa Cruz.

“Tiene que haber otra carretera que nos haga respirar, esa (carretera) es la que nos une con Cochabamba. Son 70 kilómetros que no quieren que se abra dentro del Tipnis”, aseguró Aponte.



Históricos

Fernando Vargas fue el líder de la VIII marcha indígena de 2011 que logró la paralización de la carretera por el Tipnis. El exdirigente recordó que existen normas que catalogan al Tipnis como una zona intangible y lamentó que en el sur del área protegida existan “colonos” que buscan ampliar sus cultivos de hoja de coca.

“Desde la marcha del 2011 lo único que he recibido del gobierno es una persecución permanente, al extremo de darme una muerte civil. No he podido trabajar en ningún lado, cuando estaba en una empresa asiática, se enteraron de quien era y me retiraron, porque no querían tener problemas con el Gobierno”, lamentó Vargas.

Mientras, Marcial Fabricano, quien fue fundador de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), dijo que la defensa del Tipnis es permanente y anheló unidad de los dirigentes indígenas para recobrar fortaleza en la defensa.

“Si hay división entre nosotros mismos, entonces nos pisarán como quieran. Con unidad logramos en 2011 evitar semejante atropello y violaciones a nuestro territorio. Hoy, si me dice que están intentando nuevamente ingresar a nuestra casa grande, tenemos que organizarnos y defender el Tipnis. La lucha sigue y seguirá”, prometió Fabricano.

El Tipnis está conformado por tres subcentrales: subcentral Tipnis, subcentral Sécure y subcentral Conisur. Esta última apoya la carretera y la mayoría de sus componentes son interculturales.

