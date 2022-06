La producción de petróleo cae un 39% en siete años y crecen las importaciones

YPFB implementa planes exploratorios y de sustitución de importaciones que son considerados por analistas como paliativos e insuficientes para enfrentar la problemática estructural del sector hidrocarburífero

Fuente: El Deber

Walter Vásquez

“Bolivia se nos muere…si tiene que importar por los próximos 30 años toda la gasolina y diésel que necesita”, afirmó el exministro de Hidrocaburos Álvaro Ríos sobre la persistente reducción de la producción nacional de líquidos; el constante incremento de las importaciones de combustibles, que luego se venden a precio subvencionado; y las medidas implementadas por el Gobierno para enfrentar esta situación.

Esta posición es compartida por otros expertos que para revertir estas tendencias ven necesaria una reforma estructural con base en una nueva ley de hidrocarburos que modifique el régimen fiscal para el sector y que permita acciones urgentes para mantener el abastecimiento de combustibles.

El Instituto Nacional de Estadística reportó que la obtención de petróleo condensado (que se extrae del gas) alcanzó su mejor momento en 2015, cuando se logró extraer 18,43 millones de barriles, tras lo cual se inició una caída sostenida que llegó a 11,43 millones de barriles en 2021, una cifra por debajo de los 15,41 millones que se registraron en 2015, antes de la nacionalización. Así, la disminución es del 39% en los últimos siete años.

Para este año, el Ministerio de Hidrocarburos proyecta que la producción total de crudo, condensado y gasolina estará en torno a los 14,2 millones de barriles.

A este escenario se suma el hecho de que el gas que hoy extrae Bolivia es “más seco” que el de hace años, lo que implica una menor producción de líquidos asociados, afirmó el consultor internacional César Santa Gadea.

De forma paralela, el valor de las internaciones de combustibles se disparó en los últimos seis años, de $us 655 millones en 2016 a 2.120 millones en 2021, un monto que según proyecciones de YPFB ascenderá a $us 3.000 millones este 2022, cifra que a su vez estará por encima de los $us 2.960 millones que recibirá Bolivia este año por la exportación de gas.

“El sector de hidrocarburos está en franca declinación, en producción de petróleo, condensado y gas natural, y eso va a ocasionar mayores importaciones como la que estamos viendo”, dijo Ríos.

En lo inmediato, no queda más que seguir subvencionando o aumentar de forma progresiva el precio del combustible, afirmó por su lado José Padilla, exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación cruceña.

Santa Gadea, la importación de diésel y gasolina y su posterior subsidio descapitalizaron a la petrolera estatal y no le permitieron invertir en la búsqueda de más reservas, lo que comprometió la seguridad energética del país.

Desde que se firmaron los contratos de operación (2007) hasta el año pasado, indicó, Yacimientos recibió por ese concepto $us 6.400 millones, de los que gastó $us 5.600 millones en la internación de combustibles que luego vendió en el país “a pérdida”.

“Cada pozo de exploración cuesta $us 100 millones. ¿Cuántos se podían haber perforado con esos fondos”?, cuestionó.

“Desde 2015 se veía venir la declinación de los campos, pero el anterior ministro (Luis Alberto) Sánchez y Evo Morales le mintieron al país por varios años. Nos contaron que había un ‘mar de gas’ y que teníamos una masiva exploración, lo cual no era cierto y los resultados los estamos viendo ahora”, afirmó Ríos.

YPFB, por su lado, informó que para sustituir las importaciones de diésel y gasolina lleva adelante proyectos de exploración y de agrocombustibles.

En este marco también, el Gobierno aprobó el 10 de noviembre de 2021 el Decreto 4616, que establece las condiciones para la aplicación de incentivos a las inversiones petroleras cuando YPFB sea operador, y que además modifica y hace incorporaciones al reglamento de la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, de diciembre de 2015.

Asimismo, para “reforzar la producción nacional”, disminuir la subvención y usar la capacidad plena de las refinerías, el 20 de enero aprobó el Decreto 4661, que autoriza y subvenciona la importación de petróleo crudo, una medida que permitirá ahorrar al país unos $us 150 millones.

Beneficios y pérdidas

“En la industria petrolera, los incentivos que ofrece el Estado boliviano son como ‘parchecitos’ para no tener que enfrentar el cambio grande, que sería modificar el régimen fiscal, y como son parchecitos no han funcionado, porque las empresas quieren reglas claras”, consideró Santa Gadea.

Padilla insistió en que una nueva ley de hidrocarburos que ofrezca nuevos incentivos es “fundamental” para que vengan al país empresas con los recursos necesarios para la exploración. De inicio, “necesitamos $us 8.500 millones para poder revertir la situación de las reservas”, calculó.

El plan de exploración 2021-2025 de YPFB contempla una inversión de $us 1.550 millones, de los que $us 316,7 millones se invertirán en esta gestión.

En su último artículo, el exministro de Hidrocaburos, Mauricio Medinaceli, detalló que la menor producción de hidrocarburos se debe a que en Bolivia rige un sistema tributario incompatible con los elevados costos de producción, subsidios en el mercado interno, reglas poco claras para la adjudicación de áreas para la exploración y demoras en la aprobación de los contratos de exploración y explotación, entre otros.“Mientras estas reglas del juego persistan, será muy difícil levantar la actividad exploratoria en el país”, aseveró.

De acuerdo con Ríos, desde su promulgación en 2015, la Ley 767 “no ha traccionado inversiones” y los proyectos de agrocombustibles -al ser aditivos- son “pequeños paliativos” que no representan una solución estructural a la menor producción y mayor importación de combustibles.

“En hidrocarburos todo tiene su proceso de maduración. No se puede de un momento a otro explorar un campo y tener resultados positivos a los pocos meses”. Además, “la probabilidad de éxito es del 20%”, afirmó Marcelo Velásquez, coautor de Precios y subsidios a los hidrocarburos en Bolivia 1986-2025, estudio que identifica que el valor de cinco tipos de subsidios a la producción y consumo de combustibles en el país llegará este año $us 4.268 millones, el 36% del PIB.

“Lo importante es que se tomen las medidas correctas, adecuadas, para afrontar lo que se viene en el futuro, y estas medidas empiezan a ser urgentes. La subvención es un problema serio para el país y estas medidas deberían haberse tomado con más previsión”, dijo.

“En hidrocarburos fósiles necesitamos como mínimo siete años para tener nuevas reservas. Y no todos los pozos que perforamos son positivos: son tres de cada 10. Para eso necesitamos también una nueva tecnología de alta calidad, no la china que hemos estado utilizando”, sostuvo Padilla.

Al momento, YPFB encara 28 proyectos exploratorios (en diversas etapas) para reponer las reservas de gas natural y líquidos.

Y mientra se obtengan resultados positivos, la importación de combustibles continúa, así como las subvenciones.

“La clase política en función de gobierno no tiene ningún interés en cambiar la política de subsidios”, sostuvo Santa Gadea.

El estudio de Velásquez concluye que la política de subsidios a los combustibles es económicamente insostenible para el Estado, por lo que es necesaria una eliminación gradual de este beneficio.

En este marco, serán necesarias medidas de mitigación para la mayor parte de la población.

El documento indica que, comparándolos con los de otros países, los precios (expresados en dólares por litro) de la gasolina, diésel oil y GLP bolivianos son los más bajos de la región. Sin embargo, cuando estos precios se contrastan con el PIB per cápita mensual, Bolivia tiene los indicadores más elevados; es decir, si bien los precios absolutos son bajos, representan una elevada carga en el presupuesto de las familias, con excepción del GLP.

“En este sentido, cualquier política de eliminación de subsidios en Bolivia debe considerar que aún es una nación con nivel económico modesto. Por este motivo, dicha política debiera estar acompañada de medidas de mitigación en los hogares más pobres, incluso los de ingreso medio”, indica.

