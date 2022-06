Cochabamba: Males que se arrastran: mancha urbana, basura, agua y violencia

Fuente: lostiempos.com

Una muestra de que los problemas urbanos se han multiplicado es el avance incontenible de la mancha urbana. La huella abarca unas 30.000 hectáreas, cifra proyectaba recién para 2036, afirmó la demógrafa Carmen Ledo.

El primer impacto de esta ampliación de las construcciones es la pérdida de los acuíferos en el área metropolitana, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, debido a la impermeabilización del terreno.

“Si se va a permitir que se sobrepasen las 30.000 hectáreas de la huella urbana, estamos generando las condiciones de destrucción de los acuíferos y, por lo tanto, de las futuras generaciones”, alertó.

En opinión de cuatro analistas es necesario asumir medidas para planificar el crecimiento y los otros tres ámbitos, que deben centrarse dar una vida digna a los habitantes de la región metropolitana y otras zonas como los valles.

El representante del Colectivo Socio Ambiental (Cosac), Jaime Ponce, recomendó hacer un seguimiento adecuado de los planes municipales de uso de suelo para que se hagan respetar a las áreas verdes y de producción agrícola.

La activista ambiental del grupo No a la Tala de Árboles, Rocío Estremadoiro, expresó que el crecimiento urbano y los problemas ambientales que persisten son también resultado de la improvisación.

“El problema es la falta de una planificación urbana seria, muchos planes responden a la improvisación, cuando se requiere de investigación”, dijo.

El sociólogo y docente universitario Fernando Salazar explicó que la presión para urbanizar áreas estratégicas, como el Parque Tunari, “es un alto riesgo que puede dejar sin áreas verdes ni acuíferos” a varias zonas.

Pero al problema ambiental y urbano se suman otras problemáticas, como la gestión de residuos sólidos. El botadero de K’ara K’ara es un ejemplo de la falta de planes.

El representante del Cosac dijo que es esencial que las nuevas autoridades definan cómo harán la gestión, incluso si el problema se va a encarar de forma metropolitana o municipal.

“El cierre de K’ara K’ara es urgente y se tiene que pensar en la gestión de los residuos. Los lixiviados (líquido de la basura) continúa generando la contaminación del suelo, el agua y la amenaza de un colapso de la salud es muy grande, porque no sólo van desechos orgánicos, sino metales y plaguicidas”, indicó Ledo.

La dotación de servicios como el agua y el alcantarillado también debe acelerarse porque se tiene el caudal disponible de Misicuni.

Ante la inseguridad que se registra en los barrios y mercados, se plantea reformular los planes y estrategias de seguridad ciudadana en los municipios.

CARMEN LEDO

DEMÓGRAFA Y PARTE DEL CEPLAG DE LA UMSS

¿Qué se debe priorizar en la gestión ambiental?

Lo primero es una campaña de reducción de la contaminación del agua, el suelo y el aire.

El tema de la basura es muy peligroso si se va seguir manejando y permitiendo de que no exista una resolución técnica. El cierre de K’ara K’ara es urgente, se tiene que hacer la gestión de residuos.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

Se tiene que buscar algún mecanismo de resolución del permiso que se dio a la ampliación de huellas urbanas. Esa Ley 247, que tanto daño ha hecho permitiendo que se impermeabilice el acuífero, tendría que ser resuelta para salvar el acuífero a través de acciones de los mismos municipios.

¿Qué se debe priorizar en la dotación de servicios básicos?

Las construcción de redes de cobertura de agua, pero no dejar a la iniciativa de los operadores locales. En realidad esta es una misión del Estado. La venta en bloque, con las aducciones de Misicuni, va a gestar nuevamente un círculo perverso, de quién lleva desde el tanque hasta las casas.

¿En el tema de seguridad, qué es lo más urgente de atender?

Es un tema complejo, pero se debe resolver los temas estructurales de vivir en condiciones dignas, lamentablemente, hemos construido ciudades divididas, partidas. Se deben armar ciudades para todos, que ofrezcan esperanza a los jóvenes.

JAIME PONCE

AMBIENTALISTA Y PARTE DEL COSAC

¿Qué se debe priorizar en la gestión ambiental?

La gestión de residuos que debe partir de la definición, lo más inmediatamente posible, de si se va a ejecutar a nivel municipal o metropolitano. Hasta el momento no existe ningún avance.

La segunda prioridad es la infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

Hay que hacer un adecuado seguimiento de la normativa y de los planes municipales de uso de suelo para que se incorporen y se hagan respetar las áreas verdes. Definir claramente el límite de ese crecimiento para preservar, además, las áreas de producción agrícola.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

Todas las esperanzas están puestas en que los municipios terminen con la mayor celeridad posible sus redes de agua. Lo urgente es la ingeniería institucional que debe regir para un sistema que está en el eje de administración mixta de comités y cooperativas de agua.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

Hay que hacer una mejor política de prevención sobre todo en cuanto a identificar a grupos que son potencialmente fuente de criminalidad, además de atender a la población en situación de calle. Esto pasa por poner en funcionamiento el centro de Playa Ancha.

ROCÍO ESTREMADOIRO

ACTIVISTA

¿Qué se debe priorizar en la gestión ambiental?

Seguimos arrastrando problemas medioambientales muy graves como el río Rocha. Hasta qué punto hay algún proyecto con seriedad. Otros son los avasallamientos del cerro San Pedro y el Parque Tunari. Sigue dejado al olvido la protección verdadera de estos patrimonios naturales.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

El problema es la falta de una planificación urbana seria, muchos planes responden a la improvisación, cuando se requiere de investigación y trabajo.

Esperemos que haya un gobierno que encare con planificación la ciudad y con una burocracia pública profesional.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

Hemos heredado la desigualdad estructural con barrios que no tienen servicios básicos y en lo ambiental son donde se deforesta más. La desigualdad de la ciudad no se ha encarado, se deben realizar políticas públicas que traten de paliar y lleguen las condiciones mínimas para vivir.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

Dicen que hay cámaras por toda la ciudad, pero más bien parece que se dedican a reprimir al ciudadano que hace uso del espacio público de manera pacífica, pero no se está controlando el verdadero problema de inseguridad que son los atracos y ni qué decir de los feminicidios.

FERNANDO SALAZAR

SOCIÓLOGO -DOCENTE INVESTIGADOR

¿Qué se debe priorizar en la gestión ambiental?

No hay una planificación de la protección de los acuíferos, en los que la contaminación afecta a todas las especies y también a la población, como por ejemplo el río Rocha que en esta época de estiaje es fétido.

En tanto, los rellenos sanitarios son botaderos, no plantas.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

Ningún municipio tiene capacidad de planificación urbana, eso está demostrado y menos en las áreas avasalladas, que son centros de atracción de los migrantes, del interior y de las provincias, que llegan buscando mejores oportunidades cerca de la ciudad.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

En el agua hay incertidumbre sobre el manejo de las fuentes, los sistemas comunales, que son los que tienen redes, pero no son reconocidos. No existe claridad de la cobertura y Misicuni aún hay está en propuesta, sigue el proceso de los ductos muy lento y no se define el tipo de administración.

¿Qué es lo importante en la planificación urbana?

Hay altos índices de seguridad y se deben replantear las políticas y estrategias de seguridad ciudadana, ya no son suficientes sus cumbres.

Hay una alta criminalidad violenta que es el resultado de los grupos criminales organizados de narcotráfico y contrabando.