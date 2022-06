Marcha en Santa Cruz advierte: no queremos un narcoEstado en Bolivia

“La ciudadanía ha repudiado la delincuencia y narcotráfico, lo vivimos en nuestras provincias, es por ello que hoy marchamos, por nuestras familias, por nuestro departamento, por el país, porque ya no queremos que el Estado esté conviviendo con narcotraficantes, ya no queremos ser narcoEstado, el narcotráfico no se puede tolerar más, mientras que el Gobierno siga socapando esta lacra”, manifestó Serrate en su intervención.

El 21 de junio, dos policías y un voluntario del Gacip fueron asesinados por extranjeros colombianos que supuestamente estarían ligados al narcotráfico y que se encuentran prófugos de la justicia; por ese hecho criminal el principal sospecho Misael Nallar fue aprehendido, que además es yerno de Einar Lima Lobo conocido como el pez gordo del narcotráfico y detenido en Brasil. Este crimen y la inseguridad ciudadana que se registra en ese departamento causó el rechazo y la molestia de la ciudadanía, por eso las diferentes instituciones entre ellas el Comité Cívico se movilizaron. En su intervención el presidente del ente cívico Rómulo Calvo afirmó que el Gobierno perdió la guerra contra el narcotráfico. “Por eso exigimos con toda la firmeza al Gobierno que deje de esconder de la política linchada, desde los cocaleros del Chapare, verdadera capital del narcoEstado”, dijo en su alocución. Asimismo, se refirió a la justicia que dejó en libertad a los dos únicos detenidos por el secuestro de 17 personas en Las Londras en octubre del año pasado.. “Están quedando sin justicia los periodistas que fueron secuestrados y ultrajados en Las Londras, eso es una vergüenza, la justica deja libre a los avasalladores, terroristas, pero nuestros jóvenes de la juventud Cochala están presos y los quieren sentenciar por pintar una pared, debemos recocer que el Gobierno nacional ha perdido la guerra contra el narcotráfico”, indicó. Además, pidió que se dé con los autores materiales e intelectuales del crimen en Porongo y la conformación de una comisión parlamentaria en la investigación.