Microsoft presenta una iniciativa de investigación climática

Mantener un equilibrio en el planeta Tierra es fundamental para garantizar nuestra supervivencia, como especie, y eso es algo que nos está costando entender.

La mayoría de los procesos que se realizan en el mundo siguen pautas semejantes a las definidas durante la revolución industrial, hace ya más de 100 años, cuando no había el menor cuidado por el medio ambiente. No lo hacíamos por maldad, lo hacíamos por ignorancia. No conseguíamos imaginar que las acciones de los seres humanos podrían afectar a algo tan grande como un planeta.

Y en realidad al planeta le importa poco lo que hagamos. La Tierra ya ha sufrido mucho en el pasado y volverá a sufrir en el futuro, pero se recuperará. El problema es que ese nuevo ciclo puede realizarlo sin nada de vida sobre su superficie, como seguramente ya ocurrió en Marte.

El caso es que poco a poco vamos despertando a esa nueva realidad, y las grandes tecnológicas están haciendo mucho por ese tema.

Ahora es el turno de Microsoft, empresa que acaba de lanzar la Iniciativa de Investigación Climática de Microsoft (MCRI), una comunidad de investigadores multidisciplinarios que está trabajando en conjunto para acelerar la investigación de vanguardia y la innovación transformadora en la ciencia y la tecnología del clima.

Gracias a esta iniciativa van a poder avanzar bastante en tres puntos críticos:

– Superar las limitaciones para la descarbonización.

– Reducir las incertidumbres en la contabilidad del carbono.

– Evaluar los riesgos climáticos con más detalle.

En su presentación indican:

Los investigadores ofrecerán experiencia transdisciplinaria y diversa, particularmente en áreas más allá de la informática tradicional, como ciencias ambientales, química y una variedad de disciplinas de ingeniería. Se espera que todos los resultados de esta iniciativa se hagan públicos y estén disponibles gratuitamente para impulsar una investigación y un progreso aún más amplios sobre estos importantes problemas climáticos.

El unir investigadores de varias ramas ayudará a analizar mejor los desafíos climáticos globales, no solo contando con las capacidades computacionales de Microsoft, también con la experiencia de los colaboradores.

Se trabajarán varios puntos, como el comprender el cambio en las emisiones de CO2 a partir de la medición de las concentraciones del gas, algo fundamental para seguir el progreso en tiempo real de las acciones de reducción de carbono. Actualmente estas observaciones son muy limitadas, por lo que se realizará un método novedoso que combine el modelado numérico atmosférico y el aprendizaje automático.

Desde WWWhatsnew seguiremos de cerca los avances para ir publicándolos a medida que se divulguen.