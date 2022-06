Monseñor Leigue viajará mañana a Roma a recibir el palio arzobispal de manos del papa Francisco

Monseñor René Leigue, nuevo arzobispo de Santa Cruz, viajará este lunes a Roma a recibir el palio arzobispal de manos del papa Francisco, junto con los arzobispos de otros países que fueron posesionados recientemente. La buena noticia la dio el padre Hugo Ara, rector de la catedral, al finalizar la misa de este domingo.

“El papa Francisco ha llamado a los nuevos arzobispos de todo el mundo. El 29 (de este mes) van recibir el palio, ese signo que les hace pastores para que nos guíen en nuestra fe y nuestra vida cristiana. Monseñor va a viajar mañana al Vaticano, lo acompañamos con nuestras oraciones”, anunció el padre Ara, frente a los feligreses que asistieron a la catedral a escuchar el mensaje del nuevo pastor de la Iglesia cruceña.

El palio es una banda de lana blanca en forma de collarín, adornada con seis cruces. Es la insignia exclusiva de los arzobispos residenciales o metropolitanos. Es semejante a una estola y se utiliza a modo de escapulario. Les entrega el papa como distintivo de su especial dignidad.

El mensaje de Leigue este domingo

Precisamente, en su primera homilía desde la catedral, tras su posesión como arzobispo de Santa Cruz, Leigue exhortó a ser coherentes con la fe y a vivir en libertad, respetando al otro.

«Aquel que sigue al Señor sabe que se va a comprometer a algo serio y que debe ser coherente entre la fe y la vida. No podemos ser de esos que dentro del templo somos personas de fe y saliendo somos otros. El Señor dice no: quiero coherencia», señaló Leigue.

Llamó a ser perseverantes, pese a las dificultades y actuar en libertad, pero respetando al otro. «Cuántas veces nosotros hablamos de libertad, pero queremos hacer lo que nos parece y esa libertad no es que la que el Señor quiere (…) Ser libre es tomar en cuenta también al otro, no puedo invadir la libertad del otro, yo tengo mi espacio donde puedo decir las cosas, pero no puedo invadir el espacio del otro», reflexionó el religioso.

Insistió en que esa libertad «no es para hacer lo que nos parece ni lo que nos conviene solamente» y pidió dejarse guiar por Espíritu Santo para respetar al otro.

Al finalizar la celebración, el nuevo pastor de la Iglesia cruceña recibió aplausos de bienvenida por parte de los feligreses que asistieron a la misa en la Basílica Menor de San Lorenzo.