Mujer se recupera de la picadura de viuda negra, pero le detectan tumor

Tras ser internada en el Hospital del Sur para recuperarse de la picadura de una araña viuda negra, Dionisia Colque (36) comienza a reponerse, pero aún continúa preocupada porque le detectaron un tumor en la pierna.

“Empecé a mover mi pie, pero los médicos me han dicho que encontraron un tumor. Estoy con suero y medicamentos”, contó.

La madre de seis hijos dijo que la infección de la picadura bajó luego de que fuera trasladaba al establecimiento, después de vivir por dos semanas un calvario para acceder al antídoto.

“Quiero mejorar por mis hijos. Pido a la población que me colabore. Tengo deudas, todavía no puedo trabajar y tampoco sé hasta cuándo voy a estar internada en el hospital”, aseveró.

Colque reiteró que necesita víveres, útiles escolares y apoyo económico para sacar adelante a sus hijos, y contó que los menores sobreviven gracias a la solidaridad de sus vecinos en la OTB Cerro Hermoso en Uspha Uspha, al sur de la ciudad de Cochabamba.

El caso conmovió a la población por el drama que pasó la madre para ser atendida en un establecimiento de salud y que se aplique un suero gratuito contra la picadura.

En lo que va del año, 30 personas fueron picadas por la araña viuda negra y recibieron el suero para combatir el veneno del arácnido en el hospital Viedma, de acuerdo a los datos proporcionados por el médico toxicológico Ramiro Cadima.

“Una vecina me está ayudando a cuidar a mis hijos. Me han dicho que me tienen que hacer más análisis”, complementó Dionisia.

Las personas que deseen colaborar pueden contactarse al 717-48370. Su casa está ubicada en el kilómetro 9 de la avenida Petrolera, en la parada del trufi 119 Concordia.