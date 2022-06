Niño de Yapacaní que huyó a Chile es custodiado por temor a represalias del acusado de violación

La justicia que no encontraron en Bolivia, la hallaron en Chile. La familia del primer niño abusado por los cuatro hermanos de Yapacaní tuvo que huir del país, tras ser recibir constantes amenazas de muerte de los acusados y sus familiares.

Ahora viven mejor y reciben la ayuda de las autoridades policiales y judiciales que en la provincia Ichilo no tuvieron, según comenta la abogada Maribel Alba López, quien llevó adelante el proceso desde septiembre de 2020 y logró hacer que se detenga en la cárcel a Santiago Salazar Téllez, principal autor de la violación.

De acuerdo al cuadernillo de investigación que maneja la Fiscalía, el abuso contra el menor, que ahora tiene 11 años, sucedió en 2019, cuando Santiago Salazar Téllez, lo agarró de su brazo a la víctima y por la fuerza hizo que tome una soda con alguna sustancia que lo hizo perder el conocimiento.

Cuando el niño despertó estaba en una vivienda junto a cuatro sujetos, entre ellos Santiago, quienes estaban filmando la violación. En agosto de 2020, el sindicado volvió abusar del menor. Un mes después del hecho, este no aguantó los dolores y tuvo que pedirle a sus padres que los lleven a visitar un médico y en una clínica describieron que había sido víctima de violación y que producto de ello fue contagiado con una enfermedad mortal.

La jurista Maribel Alba contó que la Policía aprehendió a Santiago Salazar por este caso de violación agravada. Luego fue enviado a la cárcel de Palmasola, en donde falleció el 22 de septiembre de 2021, por una enfermedad de transmisión sexual.

Señaló que no se pudo acusar a los otros tres hermanos del detenido, debido a que la víctima no los conocía por su nombre y pese a que en su declaración sindicaba a cuatro personas, la justicia solo aceptó procesar a uno, pues el caso ya estaba por llegar a su juicio oral y no se podría ampliar el proceso.

Alba dijo que la familia del acusado acosó y amenazó de muerte a los familiares del menor. Por esta razón, la madre salió del país en octubre del año pasado, llevándose a la víctima y a su otra hija.

“En una ocasión Miguel Ángel Salazar Téllez, quien fue golpeado en la plaza de Yapacaní por abusar de otro niño, encañonó con un arma de fuego a la madre del menor y le dijo que la iba a matar por denunciar a su hermano. Esto fue el detonante para que ella decida irse de Bolivia”, dijo en contactó con EL DEBER.

La abogada comentó que para viajar a Chile solicitaron permiso al juzgado de Buena Vista, pero los derivaron a la casa judicial de Montero, donde tampoco le dieron respuesta alguna. Es así que tuvo que salir del país de manera ilegal, dejando el proceso.

Ahora en Chile, presentó una denuncia de reparación civil y las autoridades locales le han brindado ayuda económica a la progenitora, además de que están haciendo estudiar al menor afectado. “Me han llamado las autoridades de ese país para solicitarme la documentación del caso. Allá se abrió un juicio de reparación de daños y la familia recibe alimentación y vestimenta, es más, me han dicho que hasta la nacionalidad le darán”, comentó.

Además, existen policías custodiando al menor y su familia en Chile, debido a que en ese país estaría un adolescente de 15 años, que es hermano de Santiago Salazar (fallecido) Miguel (detenido en Chonchoro), y otro joven de 16 años (detenido en Cenvicruz).

“Las autoridades saben que el acusado fue detenido con sustancias controladas el año pasado, pero al parecer ya habría salido libre y por eso la familia está siendo custodiada por policías cada vez que sale de su vivienda. Mientras se está investigado el paradero del prófugo, porque si viven en la misma ciudad que la víctima, este tendrá que ser custodiado las 24 horas del día”, comentó.