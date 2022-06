Pareja del reo que fugó de la cárcel dice que actuó obligada

Edilene Dantas da Silva Sampaio, la brasileña que fue aprehendida con los dos reos que se encontraban prófugos tras huir del pabellón más seguro de Palmasola, declaró ante las autoridades. La mujer negó haber participado en la fuga y dijo que fue obligada a ayudarlo.

Edilene admitió que es pareja de André Luis Xavier da Rocha y que el martes 14 de junio, a las 5:00 de la mañana el fugitivo apareció en el condominio Sevilla del Bosque, lugar donde ella vive junto a sus hijos; le pidió que lo acompañe y ella se negó, si embargo la obligó a subirse al vehículo que los traslado hasta el departamento de la zona universitaria, donde el miércoles fueron recapturados.

En su declaración, que fue difundida por Unitel, Edilene dice: «André es mi novio desde hace seis meses, hace 18 días fui a visitarlo a Palmasola y el martes fue a mi casa (un condominio) a las 5:00, él estaba acompañado con un joven amigo que no conozco, es el que se encuentra acá detenido».

Agregó: «Me dijo ‘vamos juntos’ y le respondí que no, pero aun así me dijo que entre al auto. Subí obligada con mis niños, fuimos (a un departamento) a la calle Venezuela, me quedé a dormir y el miércoles me volví a mi casa».

Además, indica que ella era la que salía a comprar comida para los fugitivos (Emerson Michael da Silva Benjamín y Andrés Luis Xavier da Rocha) y que el miércoles, día de la recaptura, aprovechó para hacer temas particulares y luego volvió al inmueble a dejarles comida, seguidamente abandonó el lugar con sus hijos para retornar al condominio Sevilla del Bosque. En el trayecto fue detenida por la Policía.

Dijo que el vehículo en el que André y Emerson se dieron a la fuga ella lo compró cuatro días antes de la recaptura a un hombre (Jorge Luis T.M.), que figura aún como propietario. Comentó que su pareja, mediante llamada telefónica, le dijo que entregara el auto al hombre y le recordó que él le ayudó a pagarlo. «Vino un joven y me llamó André gritándome, diciendo que le devuelva el auto y se lo entregué», declaró.

En tanto, los jefes policiales tienen otra versión de los hechos. Indican que fue la concubina de André la que habría proporcionado las cuerdas con las que los dos reclusos lograron cruzar el muro del recinto penitenciario y, la que aparentemente conducía el vehículo Suzuki color gris perla, con placa de circulación 2556FPP.

El fiscal asignado al caso, Osvaldo Tejerina, indicó que la pareja de uno de los reclusos tuvo una participación activa, por lo que será llevada ante un juez cautelar. «Ella es el nexo que los reclusos han tenido con el exterior de la cárcel», aseguró.

En cuando al hombre que figura como dueño del vehículo, dijo que también será imputado y será la autoridad jurisdiccional quien determine si tuvo participación o no en la fuga de los dos ciudadanos extranjeros.

Los nuevos delitos por los que se abrió la investigación son: tráfico de armas, tenencia porte y portación, atentado contra la seguridad de los miembros de la seguridad del Estado, asesinato en grado de tentativa y asociación delictuosa. En la fase preliminar se determinó aprehender a cuatro personas, los dos recapturados, la concubina y el propietario del vehículo en el que huyeron los presos.