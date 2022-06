Policía que atrapó a Misael Nallar revela que hubo una entrega pactada en Los Troncos

El mayor Muñoz se contactó con EL DEBER y detalló todo el operativo, dijo que lo hacía para desbaratar las acusaciones en su contra.

Marco Antonio Chuquimia

Fuente: El Deber

“Mire, lo único que quiero es que dejen de decir que me han llamado y que a este señor yo lo he hecho escapar. Yo lo he aprehendido. Yo estoy tres semanas aquí, casi cuatro en Santa Cruz y no puedo tener esos nexos como como dice la gente gracias a los mismos camaradas que distorsionan todo”, así empezó su relato el Mayor de Policía Álvaro Muñoz, quien se puso en contacto con EL DEBER para hacer conocer todos los detalles del operativo que dio con la captura de Misael Nallar el miércoles 22 de junio a las 18:00 en el surtidor de gasolina en Los Troncos.

Muñoz dijo que su única misión fue la de capturar a Nallar y que ya había presión sobre toda la familia, lo que habría obligado al prófugo a buscar un intermediario a quien pidió entregarse solo.

NOTICIA EN DESARROLLO…